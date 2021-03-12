Çin hükümetine karşı yaptığı açıklamalar sonrası hakkında neredeyse hiç haber alınamayan Jack Ma'nın aslında Çin'den hiç ayrılmadığı ortaya çıktı. Financial Times tarafından yayınlanan rapor, Ma'nın özel jetinin uçuş kayıtlarını ortaya koyuyor.

Alibaba'nın kurucusu ve Çin'in en zengin insanlarından Jack Ma, ekim ayında yaptığı hükümet karşıtı açıklamalarından sonra bir anda ortadan kaybolmuş ve uzun süre ortalıkta gözükmemişti. Ma'dan uzun bir süre boyunca haber alınamaması, komplo teorilerini de beraberinde getirmiş ve kimileri kendisinin öldürülmüş olabileceğini bile söylemişti.

Şimdiyse Financial Times, Çinli milyarderin özel jetinin uçuş kayıtlarına ulaştığını, kendisinin ülke dışında olmadığını ve ocak ve şubat aylarını Pekin veya Hainan'daki evlerinden birinde geçirdiğini belirtti.

Financial Times raporuna göre Jack Ma hâlâ Çin'de:

Daha önce bir uçuş izleme şirketi olan Radarbox'tan alınan verilerle derlenen uçuş kayıtları, Jack Ma'nın Çin'den Singapur'a kaçtığı veya ev hapsine alındığı yönündeki söylentileri ortaya çıkarmıştı.

Financial Times tarafından paylaşılan raporda ise Ma'nın, kendisini New York veya Londra'ya kadar kolayca taşıyabilecek bir menzile sahip olan jetine erişmeye devam ettiği öne sürüldü. Bu özel jetin Alibaba ve Ant Group şirketlerinin genel merkezinin bulunduğu Hangzhou'da özel bir terminalde bulunduğu da belirtildi.

Ekim ayından önce üç günde bir seyahat ediyordu:

Jack Ma'nın jetinin uçuş kayıtları (15 Ağustos - 29 Ekim & 1 Kasım - 26 Şubat)

Açıklanan uçuş kayıtları ayrıca Jack Ma'nın yoğun uçuş programında, hükümetle yaşadığı gerginlik sonrası bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Ekim ayı öncesinde ortalama olarak her üç günde bir seyahat eden Çinli milyarderin ocak ve şubat aylarında haftada bir, çoğunlukla Pekin'e ve Bloomberg tarafından golf oynarken görüldüğü bildirilen tropik ada Hainan'a seyahat ettiği belirtiliyor.

'Çinli yetkililerle görüşmeye devam ediyor'

Financial Times'ın yayınladığı raporda yer alan bir diğer iddiaya göre de Çinli yetkililer, Ant Grup hakkında konuşmak için Jack Ma ile görüştüler. Ant Grup, ekim ayında 37 milyar dolarlık değerle halka arz sürecindeydi ve Ma'nın hükümet karşıtı eleştirileri sonrası halka arz izni iptal edilmişti.

Uçuş kayıtlarından da anlaşılacağı üzere Pekin'e sık sık gittiği görülen Ma'nın Çinli yetkililerle iletişiminin hiç kesilmediğini Ant Grup ve Alibaba'ya yakın kişiler ile Pekin'deki yetkililer de doğruladı.

'Hâlâ en tepeye ulaşma yeteneğine sahip'

Çinli yetkililere yakın olduğu öne sürülen bir kişi Financial Times'a, "Jack Ma kendisiyle ilgili sorunu Çin Komünist Partisi'nin üst yöneticilerine iletti" derken, Ma'nın bir arkadaşı da durumu kabul ederek Jack Ma için "Hâlâ en tepeye ulaşma yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı.