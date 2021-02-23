Sony ve Toshiba'dan Uygur Türklerine Yapılan Eziyete Tepki

Sony ve Toshiba'nın da aralarında bulunduğu 12 Japon şirketi, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı gerekçesiyle Çinli ortaklarıyla yapılan iş anlaşmalarını yeniden gözden geçireceklerini duyurdu.

Japonya'da; aralarında Sony, Toshiba gibi devlerin de olduğu 12 şirket, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur azınlığını zorla çalıştırdığı gerekçesiyle bazı Çinli şirketlerle yaptıkları anlaşmaları tekrardan gözden geçireceklerini duyurdu. Euronews Türkçe'de yer alan habere göre bu 12 şirketin Çinli ortaklarıyla işlerini tamamen bırakacakları veya bırakmayı düşünecekleri açıklandı.

ABD, Birleşik Krallık gibi ülkelerin Sincan bölgesinden gelen pamuk ve diğer ürünlere ithalat kısıtlaması getirmesinin ardından verilen bu karara diğer ülkelerden de destekler gelmeye devam ediyor. Aralarında Sony, Toshiba, Hitachi, Fast Retailing, Ryohin Keikaku gibi uluslararası alanda tanınan markaların da olduğu 12 Japon menşeli şirket, Uygur Türklerinin "eziyet" derecesine varan çalıştırma koşulları gerekçesiyle Çinli ortaklarına yaptırım uygulayacaklar.

"Japon hükümeti pasif kaldı"

Japontimes'ın haberine göre Japon hükümeti, Çin'i kışkırtma korkusuyla bu konuda çok pasif kaldığı için eleştiriliyor. Bu şirketlerin hükümetin onayıyla mı bu adımları attığı yoksa kendi kararlarıyla mı bu yola girdikleri şimdilik bilinmiyor.

Ülkelerden yasaklar gelmeye başladı

Geçtiğimiz ocak ayında Çin'in Uygur Türklerine yaptığı muamelenin "barbarlık" düzeyinde olduğunu söyleyen Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Uygur Türkleri zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ticaretine yasak getirileceğini açıklamıştı. İngiltere'ninkine benzer bir hamle de ABD'den gelmişti. ABD, Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Sincan Üretim ve İnşaat şirketinden pamuk ürünlerinin ithalatını yasaklama kararı almıştı.

Bu iki ülke dışında Kanada'dan da önemli açıklamalar geldi. Kanada, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı eylemleri "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman Türklerin yaşam koşullarıyla ilgili ülkelerden yapılan açıklamayı "karalayıcı birer saldırı" olarak nitelendirdi. İnsan hakları aktivistleri ve BM uzmanlarına göre Sincan'daki kamplarda 1 milyona yakın Uygur Türkü tutuluyor ve bu suçsuz insanlara ciddi anlamda insan hakkı ihlali yapılıyor.