Çin'de Yayınlanan 'Mendil' Reklamı Tepki Topladı [Video]

Çin'de makyaj temizleme mendili üreten Purcotton adlı bir firma, yayınlamış olduğu cinsiyetçi reklam filmiyle büyük tepki topladı. Reklam filmi, kadını şeytanlaştırıp cinsel tacize vurgu yaparak, kadınların en büyük korkularından birini malzeme haline getirdi.

Çin’de makyaj temizleme mendilleri üreten bir şirket, yayınlamış olduğu reklam filmiyle cinsel saldırı mağdurlarını şeytanlaştırdığı gerekçesiyle büyük tepki topladı. Reklamın ne zaman yayınlandığı henüz ortaya çıkmadı ancak sosyal medya kullanıcıları bir şekilde bu reklamı bulup, iğrenç ve yanlış etiketleri altında paylaşmaya başladı.

240’tan fazla mağazaya ve 20 milyon müşteriye sahip Purcotton adlı bu şirkete tepkiler çığ gibi büyürken, şirket sosyal medya hesaplarından üst üste iki kere özür dilemek ve reklamı yayından kaldırmak zorunda kaldı.

Reklam filmi şeytani, iğrenç ve cehalet dolu olarak nitelendirildi

Bahsi geçen videoda gece geç denebilecek saatlerde bir kadın tek başına yürüyor ve arkasında ona doğru bir erkeğin yaklaştığını fark ediyor. Olası bir tacizden kaçınmak isteyen kadın, çantasında bulunan makyaj çıkarma mendilini çıkarıp hızlı bir şekilde makyajını silmeye başlıyor. Tam o esnada arkadan gelen adam elini kadının omzuna koyuyor ve yüzüne baktığında kadının önceki halinden eser kalmadığını görerek korkmaya başlıyor.

Aslında bu konu hakkında söylenecek çok söz var. Ancak sosyal medyada gittikçe artan eleştiriler, aslında her kadının ortak dilde söyleyebileceği şeyleri yansıtıyor. Kadınların giydikleri kıyafetlerin ya da yaptıkları makyajın hiçbir şekilde cinsel tacize yol açan etkenler olmadığı zaten ortada.

Reklamın son derece tepki toplamasını en büyük sebeplerden birisi de bu aslında. China Women’s News adlı bir internet sitesi, sosyal medyada reklamla ilgili bir paylaşımda bulunarak şu sözleri dile getirdi; "Bu reklam filmi önyargı, cehalet ve kötü niyetle dolu. Kadınlar ürün değil, tüketicidir. Kadınlara hakaret eden sözde yaratıcı reklam filminin kamuoyu tarafından eleştirilmesi kaçınılmazdır.”

Purcotton, gelen tepkilerin ardından, internet üzerinden özür dileyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu olaydan sorumlu kişileri incelemek için yeni bir ekip kurduk ve aynı olayların yaşanmaması için içerik üretimini ve inceleme süresini geliştirmek üzerine yoğunlaşacağız.” Şirket, aynı zamanda Çin’in Twitter’ı sayılabilecek bir platform olan Weibo üzerinden de ikinci bir özür mesajı yayınladı.