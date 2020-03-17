Dünya Sağlık Örgütü: COVID-19 Testlerinin Sayısı Artırılmalı

İnsanlık tarihinin en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olma yolunda ilerleyen yeni tip corona virüsü (COVID-19), tehdit düzeyini her geçen gün artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre ölümcül salgınla etkili bir şekilde mücadele etmenin yolu, test sayısını artırmaktan geçiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 150’den fazla ülkeye bulaşan yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgını hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu. İsviçre’nin başkenti Cenevre’de konuşan Ghebreyesus, enfeksiyonla mücadelenin altın anahtarının test sayısını artırmak olduğunu söyledi.

"Mesajımız çok basit: Test yapın, test yapın, test yapın" diyen DSÖ Başkanı Ghebreyesus, test sonucu pozitif çıkan kişilerin hızlı ve etkili bir şekilde izole edilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ghebreyesus, hastaların gösterdiği şiddetli belirtilerin hafifleme evresine girdikten sonra dahi yaklaşık iki hafta daha enfeksiyonu bulaştırabileceğine vurgu yaptı.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, test sayısının artırılması gerektiğini düşünüyor

Son dönemde 120 ülkeye 1,5 milyon test kiti gönderdikleri bilgisini paylaşan DSÖ Başkanı Ghebreyesus, özellikle ev ortamında hastalarla ilgilenen kişilerin el yıkama başta olmak üzere sağlık otoritelerinin önerilerini harfiyen yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Kültürel faaliyetler ve spor organizasyonları gibi insanların iç içe oldukları etkinliklerin iptal edilmesinin yerinde bir adım olduğunu belirten Ghebreyesus, sosyal hayatta insanların arasındaki mesafenin artırılması için alınan tedbirlerin çok kritik bir önem taşıdığına dikkat çekti.

DSÖ ve diğer sağlık otoritelerinin aktardığı verilere göre, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 182.560’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7,160’a ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkemizdeki güncel vaka sayısının 47’e yükseldiğini belirtmişti. Söz konusu hastaların sağlık durumlarının nasıl olduğu ise henüz belli değil.