Hollanda merkezli dev otomobil grubu Stellantis, global çapta yaşanan çip tedariği krizi yüzünden Haziran ayında 4 gün boyunca üretime ara vereceklerini duyurdu.

Çip üretiminde uzun süredir yaşanan kriz, otomotiv sektörünü gün geçtikçe daha da etkilemeye başladı. Hem otomotiv hem de teknoloji sektöründeki birçok dev marka, geçtiğimiz aylar içerisinde üretime çip krizi yüzünden ara vereceğini duyurmuştu. Bu markaların arasına, 2021 yılının başlarında FIAT Chrysler ve Peugeot S.A'nın birleşmesi sonucunda doğan Stellantis grubu da eklendi.

Kurulduğu günden beri İtalya Melfi'de bulunan fabrikalarında üretime devam eden Stellantis, tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizi yüzünden haziran ayında üretimi 4 gün boyunca durdurma kararı aldı.

Sıkıntı devam ederse Temmuz ayında da üretime ara verilebilir

Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall olmak üzere toplam 14 markayı bünyesinde barındıran Stellantis, Toyota, Honda ve Volvo gibi büyük isimlerden sonra çip tedariğinde yaşanan kriz yüzünden fabrikalarını kapayacaklarını duyuran otomotiv devlerinden oldu.

Yapılan açıklamaya göre Melfi fabrikasında üretim, 3-4 Haziran ve 28-29 Haziran tarihleri arasında tamamen durdurulacak. Stellantis, tedarik konusunda sıkıntı devam ederse temmuz ayında da aynı tarzda bir yol izleyebileceklerini dile getirdi.