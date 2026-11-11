Kasım 2026 döneminde Citroën, binek, SUV ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Citroen'in Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Citroën, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil alacakların takip ettiği markalar arasında bulunuyor. Bazı modellerinde sunduğu indirimler ve finansman seçenekleri de merak ediliyor.

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Peki Citroën Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte Citroën Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kredi fırsatları...

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Citroën Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı C5 Aircross Hybrid 145 2.865.000 TL 2.399.000 TL e-C5 Aircross 2.430.000 TL - e-C4 X 2.340.000 TL 2.150.000 TL C4 X Hybrid 145 2.295.000 TL 2.140.000 TL e-C4 2.375.000 TL 2.150.000 TL C4 Hybrid 145 2.295.000 TL 2.140.000 TL e-C3 Aircross 1.875.000 TL - C3 Aircross Hybrid 145 2.280.000 TL 2.190.000 TL Elektrikli e-C3 1.645.000 TL 1.605.000 TL Ami 605.000 TL 575.000 TL

Citroën Ami Kampanyası: 250 Bin TL'ye 12 Ay %0 Faiz veya 30 Bin TL İndirim

Citroën'in şehir içi kullanım için geliştirdiği elektrikli modeli Ami, kasım ayında iki farklı avantajla satışa sunuluyor. Modeli satın almak isteyenler 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor. Kredi kullanmak istemeyenler içinse 30.000 TL nakit indirim fırsatı bulunuyor.

Citroën ë-C3 Kampanyası: 200 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Citroën'in tamamen elektrikli şehir otomobili ë-C3, kasım ayında 200.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Model için kredi kullanmak istemeyen müşterilere alternatif olarak nakit indirim fırsatı da bulunuyor.

Citroën Berlingo Kampanyası: 750 Bin TL'ye 12 Ay %0 Faiz

Citroën Berlingo, kasım ayında versiyona göre değişen finansman seçenekleri sunuyor. Plus versiyonda 400.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.

Ayrıca Berlingo Max satın alanlara 50.000 TL takas desteği sunuluyor.