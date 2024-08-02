Dijital sanat ve grafik tasarım alanında en çok tercih çizim tabletlerini sizler için listeledik. Her seviyeden kullanıcıya hitap eden bu tabletler, geniş özellik yelpazesi ve fiyat aralıklarıyla dikkat çekiyor.

Her alanda olduğu gibi, sanat ve grafik alanında da işleri kolaylaştıracak birçok cihaz karşımıza çıkıyor. Bu alandaki dijitalleşme sayesinde ortaya çıkan cihazların başında gelen tabletler, yaratıcılığı artırdığı gibi, daha kolay çalışma imkanı da sunuyor.

Eğer siz de ''Grafik çizim için hangi tablet?'' ya da ''Çizim için en iyi tablet hangisi?'' gibi soruların cevapları merak ediyorsanız; Wacom, XP Pen, Huion gibi markaların da yer aldığı en çok tercih edilen çizim tabletlerinden oluşan içeriğimize göz atabilirsiniz. Piyasada farklı fiyat aralıklarından seçtiğimiz, en çok tercih edilen çizim tabletlerini sizler için listeledik.

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Çizim Tabletleri:

Geniş aktif alanı, yüksek çözünürlük, tepki süresi ve hassasiyeti ile teknik çizim için uygun bir profesyonel ürün olan Xp-Pen Star03 V2 Profesyonel Grafik Tablet, 12.2 inç kullanım alanına sahip. Güncel bütün işletim sistemleri sürümleriyle ve popüler bütün programlar ile uyumlu olarak çalışan bu ürün, sekiz adet kısayol tuşu ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca herhangi bir şarj veya pil gerektirmeyen kalemi bulunuyor.

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Hem fiyatı uygun olsun hem de ekranı olsun diyenler için iyi bir seçenek olabilecek Veikk VK1200V2 Grafik Tablet, Full HD çözünürlüğe sahip 11.6 inç IPS ekranı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca 8.192 seviyesinde basınç hassasiyetine sahip olan bu ürün, ince ve kalın çizgilerle çalışmanıza oldukça kolaylık sağlıyor. Sahip olduğu metal kasa sayesinde de dayanıklılık olarak kullananları memnun ediyor.

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4096 düzeyinde kalem basıncı hassasiyeti ve 5080 Lpi çözünürlük oranı ile listemizde yer alan Huion H430P Dijital Grafik Çizim Tableti, Windows ve macOs ile uyumlu olarak çalışıyor. 5.6 inç boyutunda bir kullanım alanına sahip olan bu üründe, dört adet kişiselleştirilebilir tuş bulunuyor. Ayrıca 135 gram ağırlığı ile taşınabilirlik konusunda da oldukça pratik.

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Çizim tabletleri arasında oldukça popüler olan Wacom Cintiq 16 Grafik Tableti, Full HD görüntü kalitesine sahip 15.6 inç ekran boyutu ile listemizde yer alıyor. Profesyonel dijital sanatçılar ve grafik tasarımcılar için tasarlanmış olan bu ürün, 8.192 basınç seviyesi sayesinde ince ayrıntılar ve çeşitli çizim fırçaları için geniş bir hassasiyet aralığı sağlıyor. Ayrıca uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu önleyici özelliğinin yanında, dayanıklı ve sağlam yapısı ile de dikkat çekiyor.

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En çok tercih edilen grafik tabletleri arasında yer alan XP Pen Artist 12 Pro, 11.6 inç boyutunda kullanılabilir çizim alanı ile karşımıza çıkıyor. 8192 seviyesindeki basınç hassasiyeti ve yüksek çözünürlüğe sahip ekranı ile her seviyedeki grafik tasarımcının kullanabileceği bu ürün, tam bir fiyat performans ürünü olarak değerlendiriliyor. Ayrıca 60 dereceye kadar eğim fonksiyonunu desteklerken, Windows ve macOS ile uyumlu olarak çalışır.

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Kağıt üstünde çizime yakın bir deneyim sunan One By Wacom Medium Grafik Tablet, 8.5 x 5.3 inç aktif çizim alanına sahip. Temel çizim ve fırça kontrolü için yeterli hassasiyete sahip olan bu ürün, başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir. Bunun yanında batarya gerektirmeyen hafif yapıdaki kalemi sayesinde, uzun süreli kullanımlarda şarj problemi ile karşılaşmazsınız. Özellikle öğretmenler için grafik tablet önerisi arayanlara uygun bir seçenek olabilir.

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Kullanımı kolaylaştıran ergonomik tasarımı ve uzun süreli çalışmalarda konforu ön planda tutan yapısı ile listemizde yer alan Huion HS610 Grafik Tablet; 12’si programlanabilir, toplam 28 adet tuşla karşımıza çıkıyor. Windows, macOS ve Android cihazlar ile uyumlu olan ve birçok popüler grafik yazılımıyla sorunsuz olarak çalışabilen bu üründe, 6.25 inç kullanım alanı bulunuyor.

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Orta seviye grafik tasarımcılar için uygun bir model olarak karşımıza çıkan XP-Pen Deco 01 V2 Grafik Tablet, birçok işletim sistemi ile uyumlu olarak çalışır. 8192 PPL kalem basıncı, 5080 LPI kalem çözünürlüğü bununan bu üründe; 60 dereceye kadar eğim ile çizim yapmak mümkün. Ayrıca cihazın üstünde yer alan sekiz adet kısayol tuşu da kullanım kolaylığı sağlıyor.

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Giriş seviyesi dijital sanatçılar ve grafik tasarımcılar için tasarlanmış bir çizim tableti olan Wacom Intuos Small CTL-4100K Grafik Tablet, hafif yapısı ile kolaylıkla istenilen yere taşınabilir. Sık kullanılan işlevlere hızlı erişim sağlayan ve iş akışınızı hızlandıran dört adet kısayol tuşu bulunan bu ürün, 7.87 x 6.3 inç'lik bir alanda çizim yapmaya imkan sunar. Adobe Photoshop, CorelDRAW, Illustrator ve diğer popüler grafik yazılımlarıyla sorunsuz olarak çalışabilir.

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8192 seviyede basınç hassasiyeti sunan Veikk A30 Grafik Tablet; çizimlerde ayrıntılı ve hassas kontrol sağlayarak, detaylı çizimler yapılmasına olanak tanır. Çizim meraklıları için tasarlanmış bu tablet, özellikle online ders anlatanlar için de oldukça tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Ayrıca 11.6 inç ekran boyutu ve özelleştirilebilir dört adet kısayol tuşu ile fiyatına göre sizi memnun edecek bir performans sunar.

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