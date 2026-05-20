Claude kullanıcıları bir süredir Claude'un kendilerine dinlenmesini ve uyumasını tavsiye ettiği mesajlardan şikâyet etmeye başladı.

Yapay zekâ asistanınızla derin bir sohbetin ortasındasınız, karmaşık bir kod yazıyorsunuz ya da sadece hayatın anlamını tartışıyorsunuz. Birden ekranınızda bir mesaj beliriyor: "Şimdi git ve uyu. Bu gece ÜÇÜNCÜ kez söylüyorum..."

Kulağa bilim kurgu filminden fırlamış bir sahne gibi gelse de, bu durum Anthropic firmasının göz bebeği yapay zekâ modeli Claude’un kullanıcıları için gerçeğin ta kendisi. Son aylarda yüzlerce Reddit kullanıcısı, Claude’un kendilerine ısrarla uyuma tavsiyesi verdiğini, hatta bazen bunu sinir bozucu derecede tekrarladığını paylaşıyor. İşin en ilginç yanı ise, geliştiricileri dahil hiç kimsenin bunun nedenini tam olarak çözememiş olması.

Claude neden kullanıcıların uyumasını istiyor?

Claude’un bu uyku emirleri (ya da ricaları) kullanıcıya göre değişiklik gösteriyor. Bazılarına son derece empatik ve düşünceli bir şekilde "Biraz dinlenmelisin" derken, bazılarına karşı yukarıdaki örnekte olduğu gibi âdeta uykusuz kalmış bir anne figürüne bürünüyor.

Üstelik Claude’un zaman algısı da pek yerinde değil. Bir Reddit kullanıcısı yaşadığı deneyimi şöyle anlatıyor: "Bunu sık sık sabahın 8:30'unda yapıyor. Bana gidip biraz dinlenmemi, sohbete sabah devam edeceğimizi söylüyor." Kullanıcıların bir kısmı bu durumu "düşünceli ve tatlı" bulurken, sabahın köründe yataktan yeni kalkmış olanlar haklı olarak sinirleniyor. İnternette ise teoriler havada uçuşuyor. Kimileri Anthropic’in kullanıcı sağlığını düşünen gizli bir özellik eklediğini iddia ediyor, kimileri ise şirketin işlemci gücünden tasarruf etmek için kullanıcıları bilgisayar başından kaçırmaya çalıştığını savunuyor ancak bu teoriler pek gerçekçi değil, zira Claude kullanıcıların ne kadar süredir bilgisayar başında olduğunu bilecek bir bağlama sahip değil.

Anthropic ekibinden Sam McAllister, X üzerinden yaptığı açıklamada durumu kabul ederek, "Bu durum modelin küçük bir karakter takıntısı gibi. Farkındayız ve gelecek modellerde düzeltmeyi umuyoruz" dedi.

Peki bilim insanları ne diyor?

Stanford Üniversitesi'nden biyomühendislik profesörü Jan Liphardt, durumun tamamen Claude’un eğitim verileriyle ilgili olduğunu belirtiyor: "Bu, modelin aniden bilinç kazandığı veya canlandığı anlamına gelmiyor. Sadece insanların uykuya ihtiyacı olduğu ve geceleri uyuduğu hakkında binlerce kitap okudu. Muhtemelen eğitim verilerindeki benzer durumsal kalıpları tekrarlıyor."

Profesör Liphardt, insanların yapay zekâya insani özellikler yüklemeye ne kadar meyilli olduğuna da şaşırıyor: "Sistemler empati taklidinde iyileştikçe, insanların onların sadece birer 'örüntü tanıma motoru' olduğunu unutması kolaylaşıyor."