Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bir dönemlerin efsane televizyon kanalları arasında yer alan CNBC-e'nin Türkiye'deki yayım hayatına yeniden başlayacağından bahsetmiştik. Bugün, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
CNBC-e'nin resmî X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, kanalın ne zaman aktif hâle geleceği resmen duyuruldu. CNBC-e'nin dönüşü için artık günler kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
CNBC-e, 10 Haziran'da yayım hayatına başlıyor
CNBC-e'nin paylaştığı bilgiye göre tüketiciler, kanala 10 Haziran tarihi itibarıyla erişebilecekler. Ancak CNBC-e'ye ilişkin frekans bilgileri şimdilik belli değil. Şirketin çok yakında yeni bir duyuru yapması bekleniyor.
Bu arada; CNBC-e'nin sosyal medya hesabında cnbce.com sitesi için bir bağlantı bulunuyor. Daha fazla bilgi alırız umuduyla bu siteyi incelemek istedik ancak başaramadık. Zira site, henüz hizmet vermiyor.