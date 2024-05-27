CNBC-e'nin Türkiye'de Yeniden Yayım Hayatına Başlayacağı Tarih Belli Oldu

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Türkiye'deki yayım hayatına yeniden başlayacak olan CNBC-e, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklama ile kanalın ne zaman aktif hâle getirileceği belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bir dönemlerin efsane televizyon kanalları arasında yer alan CNBC-e'nin Türkiye'deki yayım hayatına yeniden başlayacağından bahsetmiştik. Bugün, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

CNBC-e'nin resmî X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, kanalın ne zaman aktif hâle geleceği resmen duyuruldu. CNBC-e'nin dönüşü için artık günler kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

CNBC-e, 10 Haziran'da yayım hayatına başlıyor

CNBC-e

CNBC-e'nin paylaştığı bilgiye göre tüketiciler, kanala 10 Haziran tarihi itibarıyla erişebilecekler. Ancak CNBC-e'ye ilişkin frekans bilgileri şimdilik belli değil. Şirketin çok yakında yeni bir duyuru yapması bekleniyor.
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Bu arada; CNBC-e'nin sosyal medya hesabında cnbce.com sitesi için bir bağlantı bulunuyor. Daha fazla bilgi alırız umuduyla bu siteyi incelemek istedik ancak başaramadık. Zira site, henüz hizmet vermiyor

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