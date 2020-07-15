Coca-Cola, müşterilerin akıllı telefonlarına okutacağı QR kod yardımıyla içeceğini seçip otomattan alabileceği Freestyle teknolojisini duyurdu. Bu teknolojinin, pandemi sürecinde daha fazla yaygınlaşması bekleniyor.

Dünyanın en büyük meşrubat üreticilerinden Coca-Cola, içecek otomatlarını yeniden popülerleştirecek yeni bir teknoloji sunmaya başladı. Şirket, müşterilerin bir uygulama üzerinden istedikleri içecekleri otomattan almasını sağlayacak Coca-Cola Freestyle otomatlarını tanıttı.

Bu otomatlar, akıllı telefona indirilecek bir uygulamadan istediğiniz içeceği seçmenizi ve telefonun kamerasıyla QR kodunu tarayarak otomatlara dokunmak zorunda kalmadan içecek satın almanızı sağlayacak. Özellikle pandemi döneminde yüzeylere dokunmadan önce iki kere düşünmemiz gereken bir dönemde yaşıyoruz. Coca-Cola da müşterilerine bu hizmeti sunarak hem daha temassız bir ortam hem de daha geniş bir seçenek sunuyor. Kullanıcılar, uygulamadan kendi istedikleri marka ve lezzeti seçecek ve makine daha sonra müşterilerin bu isteğini yerine getirecek.

10.000’den fazla noktaya dağıtılacak

Coca-Cola Freestyle noktaları, bu yaz sonuna kadar 10.000’den fazla noktaya dağıtılacak ve yıl sonuna kadar tamamen temassız uyumlu olacak. İlk başta ABD’de hizmete girecek bu otomatların önümüzdeki dönemde ise tüm dünyada yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle yüzeylere temasın daha önemli hale geldiği dönemde, banka ATM’lerinde QR kodla para çekme işlemlerini görmüştük. Coca-Cola’dan sonra başka şirketlerin de ürünlerini tüketiciye sıfır temas noktaları ile sağlayacağı düşünülüyor. Peki sizler, Coca-Cola Freestyle noktalarının gerçekten işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.