Coca-Cola, 1 Temmuz'dan başlamak üzere tüm sosyal medya platformlarındaki dijital reklamlarını en az 1 ay süreyle durduracağını açıkladı. Boykot, Facebook'a karşı başlatıldıktan sonra diğer platformlara da yayıldı.

Dünyaca ünlü gazlı içecek devi Coca-Cola, 1 Temmuz'dan başlamak üzere en az 1 ay boyunca tüm sosyal medya platformlarındaki dijital reklamlarını durdurma kararı aldı. Bu karar, İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League), NAACP ve diğer örgütler tarafından Facebook ve Instagram'a karşı başlatılan daha geniş çaplı boykotun bir parçası olarak alındı. Çok sayıda şirket 'Kâr İçin Nefreti Durdurun' (Stop Hate for Profit) isimli kampanyaya katılırken Coca-Cola bunların bir adım ötesine geçti.

Coca-Cola, reklam boykotu konusunda yalnızca Facebook ve Instagram'la yetinmeyerek tüm sosyal medya platformlarını boykot etmeye karar verdi. Bu durumda Coca-Cola yalnızca Facebook ve Instagram'ı değil, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarını da boykot edecek. Coca-Cola Company CEO'su James Quincey tarafından yayınlanan açıklamada, bu 30 günlük süre içerisinde şirketin reklam standartlarını ve ilkelerini gözden geçireceğini kaydetti. Quincey bunun yanı sıra sosyal medya ortaklarından da kendi platformlarındaki nefret, şiddet ve uygun olmayan içeriklerden kurtulma konusunda daha fazla neler bekleyeceklerine de karar vereceklerini söyledi.

Dev tekeller Facebook'a karşı

Coca-Cola'dan önce, Unilever de Verizon'a katılarak Facebook'a yönelik boykota başlayan iki büyük şirket oldu. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, doğrudan boykot kampanyasına cevap gibi lanse edilmese de, bir dizi ilke değişikliği yapacaklarını duyurmuştu. Yeni düzenlemelerin şirketin sıkça eleştirildiği şiddet tehdidi, nefret suçu ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından yayınlanan yanlış haberleri gibi konulardaki eksik moderasyonuna yönelik olacağı belirtiliyor.

Boykot kampanyasının örgütleyicilerinden Color of Change, 17 Haziran'da başlattıkları kampanyaya şimdiye kadar 100'ün üzerinde markanın dahil olduğunu açıkladı. Birçok büyük şirketin uyguladığı boykotun Facebook ve Instagram'a darbe vuracağı açık olsa da, Facebook'un esas reklam geliri küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin doğrudan cevaplı reklamlarından geliyor.

Fcebook, Unilever'ın yaptığı açıklamaya cevap olarak, topluluğu güvenli tutmak için her yıl milyarlarca dolar yatırım yaptıklarını, daha yapmaları gereken çok şey olduğunu ve bunun için de insan hakları gruplarıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Facebook'a yönelik reklam boykotuna katılan şirketler arasında The North Face, Patagonia, Ben & Jerry’s ve Magnolia Pictures gibi markalar da bulunuyor.