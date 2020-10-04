CoD: Modern Warfare Artık 250 GB SSD’lere Sığmıyor

Zaten Windows falan kimin işine yarıyor ki? Call of Duty: Modern Warfare son güncelleme ile birlikte artık 250 GB’dan daha büyük alana ihtiyaç duyuyor.

Call of Duty: Modern Warfare ilk çıktığında tam 175 GB boş alana gereksinim duyuyordu. O dönemde oyuncular, oyunun doldurduğu depolama alanından şikayetçiydi. Özellikle oyunu internet üzerinden indirmek büyük bir sıkıntı oluyordu.

Ağustos güncellemesi ile oyunun toplam boyutu 200 GB’ı aşmıştı. Son olarak da bir Twitter kullanıcısı, 250 GB SSD’lerin artık oyun için yeterli olmadığını ve bundan sonra güncellemelere yetmeyeceğini gösteren bir görsel paylaştı.

Diskte yer kalmadı

“Call of Duty MW artık 250 GB SSD’ye sığmıyor ve güncellenemiyor.. @Activision @Blizzard_Ent lütfen SP, MP ve Warzone’u ayırın.”

Call of Duty: Modern Warfare’ın bu kadar büyük alan kaplamasının en temel nedeni, oyunun tek oyunculu, çok oyunculu ve battle royale modunun bir arada bulunması. Konsol oyuncuları oyunun istemedikleri kısmını sistemlerinden kaldırabiliyor olsa da Battle.net oyuncularının böyle bir şansı şimdilik bulunmuyor.

Grafikler gelişip oyunlar yenilendikçe yapımlara daha fazla depolama alanı gerekiyor. Bu nedenle de oyunların dosya boyutları büyüdükçe büyüyor. Örneğin Vermintide 2 de 93 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyordu. Bu depolama alanı bile pek çok kişinin gözünde gerekenden çok daha büyüktü.

Oyunlar artık bölünüyor

Oyun yapımcıları da depolama alanı ihtiyacının sorun yaratmaya başladığının farkında. Özellikle konsolların depolama alanları oldukça kısıtlı oluyor. Bu nedenle oyunlar bölünebildiği kadar bölünüyor. Böylelikle oyuncuların ellerindeki alanı daha verimli şekilde kullanabilmesi sağlanıyor. Benzer özellikler bilgisayar oyunlarında da yavaş yavaş görülmeye başlanıyor.

Aslında bu uygulamalar yeni de değil. Call of Duty’nin bile eski oyunlarında oyunları ayrı ayrı yükleyebilmek mümkün oluyordu. CoD serisi Steam’den kalkıp Battle.net’e geçtiğinden bu yana ise oyuncuların böyle bir şansı bulunmuyor.