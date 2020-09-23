Call of Duty: Warzone'un 6. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Call o f Duty: Warzone’un yaklaşan 6. sezonundan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 6. sezon fragmanında ilk defa metroları ve yer altını görüyoruz.

Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone’un en son sezonu artık neredeyse geldi sayılır. Infinity Ward da oyunculara yakın zamanda gelecek güncelleme öncesinde, görecekleri yenilikleri anlatan bir tanıtım videosu yayınladı.

Yeni sezonun ilk tanıtım videosunda Verdansk’ın altında yeni bir metro hattı hizmet vermeye başlayacak. 29 Eylül’de başlayacak olan yeni sezonda oyuncuların trenleri harekete geçirebilmek ve tünellerden gelen düşmanlarla başa çıkabilmek için çok çalışması gerekecek.

Metroda mücadele

Fragman, metroda radyo konuşmaları ile başlıyor. İki karakter karanlık ve terk edilmiş tünellerde ilerlerken bir yandan da telsizde konuşuyorlar. Konuşmalardan trenleri çalıştırabilmek için bir enerji kaynağı bulmaları gerektiğini öğreniyoruz. Tabii bu oyun sonuçta bir FPS ve tünellerden de yeterince çok ateş edebilmemiz için çok sayıda düşman geliyor.

Daha sonra da bu görevdekilerden birinin Farah olduğunu öğreniyoruz. Modern Warfare senaryo bölümünde gördüğümüz bu karakter, tüneldeki tüm düşmanları temizledikten sonra telsizden Nikolai diye bir adamla konuşuyor.

Nikolai bu konuşmanın üzerine yeraltı tünellerine elektrik veriyor. İki karakteri daha sonra bir yer altı metrosunda görüyoruz. Muhtemelen Nikolai ve Farah’ın da yeni sezonda oynanabilecek karakterler arasına katılacağını böylece görmüş oluyoruz.

Verdansk genişliyor

Fragmanın son kısmında ise haritadan uzaklaşmaya başlıyoruz. Uzaklaşmamız sona erdiğinde ise 7 farklı metro istasyonundan oluşan ve şehri saran bir metro ağı göze çarpıyor. Bu metro ağının oyunu nasıl etkileyeceğini tam olarak bilemiyoruz ancak hızlı ulaşım ve yeni araçlar getireceği kesin.

Call of Duty: Warzone ve Modern Warfare için yeni sezonda gelecek tüm yenilikleri bilmiyoruz. Sezon başlangıcına sadece 6 gün kaldığını göz önüne aldığımızda Infinty Ward yakın zamanda daha fazla detayı da açıklayacaktır. O zamana kadar yeni fragman, serinin hayranları tarafından incelenecektir.