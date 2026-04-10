Yılın En Çok Beklenen Oyunlarından CONTROL Resonant'ın Türkçe Dil Desteği ile Geleceği Açıklandı

Remedy Entertainment'in sevilen oyunu Control'ün devam oyunu olacak olan CONTROL Resonant, geliştirici ekibin resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Türkçe dil desteği ile gelecek.

Henüz çıkış tarihi belli olmayan ve 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan CONTROL Resonant, ilk oyunun hikâyesel olarak devamını anlatacak.

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X konsolları için piyasaya sürülecek oyun, bu açıklamayla birlikte ilk günden %100 Türkçe bir şekilde oynanabilecek.

