Microsoft, OpenAI'ın o1 mantık modelinden güç alan ThinkDeeper ve sesli modunun tüm ücretsiz Copilot kullanıcılarına sınırsız kullanımla sunulmaya başladığını duyurdu.

Yapay zekâ alanında en çok öne çıkan şirketlerden olan Microsoft, ücretsiz sunduğu modellerle kullanıcıları sevindiriyordu. Geçen ay, OpenAI’ın mantık modeli o1’i ücretsiz deneme imkânı sunmaya başlamıştı.

Ancak ThinkDeeper ismiyle gelen bu özellik için sınırlı kullanım vardı. Ayrıca Copilot’un sesli modu da ücretsiz kullanıcılar için sınırlıydı. Şirket, bu konuda kullanıcılarını çok sevindirecek yeni bir duyuru yaptı.

Artık ThinkDeeper ve sesli mod sınırsız kullanımla tamamen ücretsiz

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre bu iki özellik, tüm ücretsiz Copilot kullanıcılarına sınırsız kullanım ile sunulmaya başladı. Yani OpenAI’ın o1 modelinden güç alan ThinkDeeper’ı ve sesli modu Copilot içinde herhangi bir para ödemeden istediğiniz kadar kullanabileceksiniz.

Şirket, yaptığı açıklamada gelişmiş özellikleri olabildiğince fazla kullanıcıya getirmek istediklerini ve bu yüzden böyle hamleler yapmaya başladıklarını ifade etti. ThinkDeeper ve sesli modun da bunun bir başlangıcı olduğunu aktardı. Yani yakında daha fazla gelişmiş özelliğin ücretsiz kullanıma açıldığını görebiliriz.

Hâlihazırda ücretli Copilot Premium aboneliği olduğunu da belirtelim. O abonelik, daha fazla gelişmiş özellik, yeni özelliklere erken erişim, Word gibi Microsoft hizmetlerinde ek yapay zekâ işlevleri gibi avantajlarla geliyor.