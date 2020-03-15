Bir İlaç, Corona Virüsünü Daha Kötü Hâle Getiriyor Olabilir

Avrupa'da Corona virüsünün hızla yayıldığı ülkelerden Fransa'da doktorlar, salgınla mücadelede Parasetamol içeren ilaçların kullanılmasını tavsiye etti. Ülkenin Sağlık Bakanı da Ibuprofen türü ilaçların hastalığı kötüleştirebileceğini öne sürdü.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 5.833 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül Corona virüsü (COVID-19) salgını Avrupa'da büyük bir felakete yol açmış gibi görünüyor. İtalya ve İspanya'yla birlikte Fransa'da da doğrulanan vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor.

4.481 doğrulanmış vakayla birlikte 91 ölümlü vakaya ev sahipliği yapan Fransa'da hükûmet önlemleri de sıkılaştırıyor. 'Sosyal mesafe' önlemleri kapsamında perşembe günü okulları tatil eden hükûmet; restoranları, sinemaları, mağazaları ve turistlerin uğrak mekânlarını kapattı. Bütün bunların yanı sıra Fransız doktorların hastalığın tedavisinde önemli bir keşif yaptıkları iddia ediliyor.

Ateş düşürücü ilaçların kullanımı önerilmiyor:

Non Steroidal Antienflamatuar İlaçlar (NSAID'ler); ateş düşürücü, ağır kesici ve kan pıhtılarını engellemek için kullanılan bir grup ilaç. Bu ilaçların çoğu, ülke çapında reçetesiz satılıyor ve aktarılan belirtilere karşı insanlar günlük olarak bu ilaçları kullanıyorlar.

Corona virüsünün neden olduğu hastalık, standart gribe benzer belirtiler gösterdiği için COVID-19 olan insanlar baş ağrılarını azaltmak ya da ateşlerini düşürmek için NSAID türü ilaçlar kullanabiliyorlar. Bununla birlikte Fransız doktorlar, COVID-19 tedavisinde NSAID kullanılmasının hastanın durumunu kötüleştirebileceğini belirtiyorlar.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran da bir tweet atarak insanların potansiyel olarak COVID-19'a sahip olmaları durumunda belirtileri NSAID'lerle engellemeye çalışmamaları gerektiğini söyledi. Bakan, Ibuprofen yerine Parasetamol içeren ilaçların ateş düşürücü olarak kullanılmasını tavsiye etti. Bu ilaçlar, Corona virüsüyle enfekte olmuş vücudun doğal tepkisi olarak gelişen iltihap yaratıcı tepkiyi engellemeye çalışmıyor. İltihabın ve ateşin engellenmesi, hastalığın şiddetinin maskelenmesine ve bağışıklık sistemimizin virüsle mücadeledeki kapasitesinin azalmasına neden olabilir.

Parasetamol aynı zamanda baş ağrısı gibi ağrıları da iltihap yaratma sürecini engellemeden azaltıyor. Bununla birlikte her tür ilaçta olduğu gibi Parasetamol'ün de suistimal edilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Fransız doktorlar bu keşfi yoğun bakıma alınan hastalarda yapmış. Özellikle hastalığı şiddetli geçiren genç hastalarda yüksek dozlarda NSAID alımı görülmüş. COVID-19'un şiddetli biçimlerini geçiren hastaların daha çok NSAID alıp almadığıysa bilinmiyor. Toulouse Hastanesi'nin Farmakoloji Bölüm Başkanı Jean-Louis Montastruc, ateş veya enfeksyion durumunda iltihap önleyici ilaçların komplikasyon riskini yükselttiğini söyledi.

Fransız hükûmeti ocak ayında da Parasetamol ve Ibuprofen içerikli ağrı kesicilerin risk yaratacağı durumlarda hastaların eczacılara danışması gerektiğine hükmetmişti.