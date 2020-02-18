Bir şirket, Corona virüsünün yaygınlık durumuna endekslediği yeni bir kripto para birimi geliştirdi. "CoronaCoin" olarak isimlendirilen bu kripto para birimi, Corona virüsü yayılmaya devam ettikçe değerlenebilecek şekilde algoritmaya sahip. Reddit üzerinden duyurulan CoronaCoin, bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Kripto paralar, uzun yıllardır hayatımızda olmasına rağmen son yıllarda ciddi bir popülarite kazandı. Kripto para birimlerinin babası olan Bitcoin'in geçtiğimiz yıllarda değerlenmesi ve bunun üzerine başlatılan çeşitli kripto para projeleri, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar bazı kripto para projelerinin sonu hüsran olsa da Bitcoin'in kolay kolay yok olmak gibi bir niyeti yokmuş gibi görünüyor.

Dünyanın gündemini şu sıralar, Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü oluşturuyor. Virüs, bugün itibarıyla 1.874 kişinin hayatına mal olmuş durumda. Bu durumun farkında olan bir şirket ise Corona virüsüne endeksli bir kripto para birimi geliştirdiğini duyurdu. Reddit üzerinden yapılan duyuru, bazı kullanıcıların ise tepkisiyle karşılaştı.

Geliştirici ekip, bu kripto para birimine "CoronaCoin" ismini verdi. CoronaCoin, Corona virüsü yayılmaya devam ettikçe daha çok değerlenebilecek bir algoritmaya sahip. Bazı Reddit kullanıcılarının bu projeye karşı gelmesinin altında yatan neden de bu. Çünkü Corona virüsü can almaya devam ederken CoronaCoin'in değeri yükselecek ve yatırımcısı zengin olacak.

CoronaCoin, Ethereum tabanlı olarak piyasaya sürülmüş durumda. Geliştirici şirket, bu kripto para birimiyle ilgili temel amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor. Çalışmalarını da bu bağlamda yürüten ekip, Corona Virüsü yayıldıkça CoronaCoin'in arzını düşüren ve sürekli olarak güncel verilerden faydalanan bir algoritma geliştirmiş. Bu algoritma, Corona virüsü yayılmaya devam ettikçe CoronaCoin'i daha da ulaşılamaz bir hale sokuyor.

İnsanların Corona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybetmesi, bu kripto para biriminin daha çok değerleneceğini gösteriyor. Ancak bugüne dek kripto para piyasasına binlerce "coin" girdi. Günümüzde ise bu coinlerin büyük bir bölümünün varlığı bile unutulmuş durumda. CoronaCoin'in gerçekten bir kripto para birimi mi yoksa açıkça "shit coin" mi olduğunu ise zaman gösterecek.