Çin hükümetinin üst düzey tıbbi danışmanlarından olan Zhong Nanshan, Corona virüsü salgınının tahmini olarak ne zaman sona ereceğini açıkladı. Nanshan'ın açıklamaları, küresel salgının birkaç ay daha hayatımızda olacağını gözler önüne seriyor.

2020 yılının en büyük küresel problemlerinden bir tanesi olan Corona virüsü can almaya devam ediyor. Bugüne dek 4.000'den fazla kişinin hayatına mal olan virüs, Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede görülmüş durumda. Virüs can almaya devam ederken yetkililer de çeşitli önlemler almaya ve Corona virüsüne dair tedavi yöntemlerini bulabilmek için çalışmaya devam ediyorlar.

Corona virüsünün ne zaman patlak verdiği biliniyor. Ancak bilim insanları, virüs salgınının ne zaman sona ereceğine dair net bir açıklama yapamadılar. Bugüne dek yapılan açıklamalar, virüsün sıcaklığa dayanıklı olmadığı ve havaların ısınmasıyla birlikte de virüs salgının sona ereceği yönündeydi. Şimdiyse virüsün kaynağı olan Çin'den, bu konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Açıklama saılgının merkezi Çin'den, hükümetin sağlık danışmanından geliyor:

Reuters'ta yer alan bir habere göre Çin hükümetinin üst düzey tıbbi danışmanlarından bir tanesi olan Zhong Nanshan, geçtiğimiz saatlerde basın mensupları ile bir araya geldi. Corona virüsü ile ilgili genel değerlendirmelerini yapan Nanshan, sözlerine Corona virüsü salgınının ne zaman sona ereceğini de ekledi. Çinli yetkilinin açıklamalarına göre Corona virüsü, birkaç ay daha hayatımızda olmaya devam edecek.

Zhong Nanshan'ın açıklamalarına göre Corona virüsü salgını, haziran ayına kadar devam edecek. Haziran ayına geldiğimizde ise dünya bu virüsten kurtulmuş olacak ve tüm yaşananlar geride kalmış olacak. Nanshan'ın açıklamalarının ne denli doğru olduğunu ise ancak zaman gösterecek.