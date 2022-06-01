Covid-19 Vaka Sayıları Haftalık Olarak Paylaşılacak

Pandemi süresi boyunca hepimizin her gün kontrol ettiği Covid-19 Tablosu bugün itibarıyla haftalık olarak paylaşılmaya başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili haberi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Pandemi sürecini büyük ölçüde atlattığımız şu günlerde, yavaş yavaş maskelerle ve pandemi sürecinde edindiğimiz alışkanlıklarımızla da vedalaşmaya başladık. Geçtiğimiz günlerde sevindiren ilk haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmiş ve toplu taşımalarda maske takmak zorunlu olmaktan çıkartılmıştı.

Bugün de pandemi süresi boyunca hepimizin yakından takip ettiği bir konuda daha gelişme yaşandı. Biliyorsunuz ki ülkemizde görülen Covid-19 vakaları ilk günlerden bu yana Sağlık Bakanlığı'nca günlük olarak paylaşılıyordu. Bugünden itibaren ise vaka raporları artık haftalık olarak aktarılacak.

Sağlık Bakanı duyurdu:

Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla vaka sayılarının artık günlük değil haftalık olarak paylaşılacağını açıkladı. Vaka raporlarıyla ilgili bilgilere yine bir önceki sistemde olduğu gibi buradaki siteden ulaşabileceğiz.

Son dönemlerde vaka sayılarındaki düşüşün ardından, raporlarla ilgili bir değişikliğe gidilmesi bekleniyordu. Bu sebeple Koca'nın paylaşımı pandemi alışkanlıklarımızın birisini daha rafa kaldırmamız için büyük bir adım oldu.