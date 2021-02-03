COVID-19'a Yakalanan Kişiler, Hastalıktan 6 Ay Korunuyor

İngiliz bilim insanları, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırma, COVID-19'a yakalanan bir kişinin, enfeksiyondan en az 6 ay korunabildiğini ortaya koydu. Geniş kapsamlı araştırmayı Birleşik Krallık sınırlarına taşıyan bilim insanlarının aynı sonuca ulaştırması, kafaları karıştırdı.

Hayatımızı tümüyle değiştiren koronavirüs salgını, etkisini tüm hızıyla devam ettiriyor. Salgının bir an önce sona ermesi için çalışmalarını sürdüren bilim insanları, aşının önemini sürekli vurguluyor olsalar da İngiltere'den gelen yeni bir araştırma sonucu, sürü bağışıklığı ve hastalığa yakalanma oranının en az aşı kadar etkili olabileceğini gözler önüne seriyor. Yapılan araştırmaya göre COVID-19'a karşı etkili silahlardan bir tanesi, bu hastalığa yakalanmak.

UK Biobank tarafından yapılan araştırmada, İngiltere sınırları içerisinde COVID-19'a yakalanan insanlar incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, koronavirüs testi pozitif çıkan neredeyse tüm insanların, enfeksiyona karşı en az 6 ay süreyle korunabileceği sonucuna ulaşıldı. Bilim insanlarına göre hastalığı bir kez geçirme neticesinde vücutta oluşan antikor miktarı, insanları enfeksiyondan korumak için önemli düzeyde etkiliydi.

Test sonucu pozitif olan kişilerin yüzde 99'u, en az üç ay süreyle koruma altında

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre COVID-19'a yakalanmış olan kişilerin yüzde 99'u, hastalığa karşı en az 3 ay süreyle doğal bağışıklık kazanmış oluyor. Yani bu tür kişilerin vücudunda oluşan antikor, enfeksiyonun tekrarlama oranını ciddi anlamda düşüyor. Araştırmanın kapsamını genişletip 6 aylık periyoda çıkaran bilim insanları, hastalanan kişilerin yüzde 88'indeki antikor miktarının koruyucu düzeyde olduğunu ifade ediyorlar.

Yapılan araştırmanın en ilginç yanı, araştırma kapsamı İzlanda ve Birleşik Krallık sınırlarının tümüne yayıldığında da aynı sonucu veriyor oluşu. Araştırmanın bir numaralı ismi Naomi Allen, araştırmanın sonuçları ile bağışıklık arasında nasıl bir ilişki olduğundan tam olarak emin olamadıklarını belirtiyor. Ancak Allen'a göre bu araştırmanın, salgınla mücadele konusunda dikkate alınması gerekiyor.