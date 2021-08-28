Bilgisayarınız ne durumda? İndireceğiniz oyun ya da programın sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Bilgisayar özelliklerine hakim değilseniz bu soruların yanıtlarını da bilemezsiniz. Bu özellikleri öğrenebilmek için de CPU-Z ya da benzeri alternatif bir uygulama kullanmalısınız. Detaylara gelin yakından bakalım.

Bir oyun ya da program indirmek istediğiniz zaman sistem gereksinimleri başlığı altında bazı özellikler görürsünüz. Bunun anlamı, oyun ya da programın çalışması için gerekli sistem özellikleridir. Peki, bilgisayarınız bu özellikleri karşılıyor mu? Eğer bu işlerle yakından alakalı değilseniz bilgisayarınızın özelliklerini öğrenmek için CPU-Z ve benzeri bir uygulama kullanarak sistem özelliklerini görmelisiniz.

CPU-Z uzun yıllardır kullanılan basit bir uygulamadır. Ancak son zamanlarda bu uygulamanın alternatifi olan ve çok daha gelişmiş özellikler sunan uygulamalar geliştirildi. Bunları kullanarak yalnızca bilgisayarınızın sistem özelliklerini öğrenmiyor, aynı zamanda eğer sorun varsa bunları da tespit ederek çözebiliyorsunuz. CPU-Z için en iyi alternatif olacak bazı uygulamaları listeledik ve kısaca öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

CPU-Z alternatifi uygulamalar:

Armoury Crate

Real Temp

Speccy

Belarc Advisor

Rainmeter

Sidebar Diagnostics

SpeedFan

SiSoftware Sandra

Core Temp

Oyunculara özel: Armoury Crate

Armoury Crate, Asus Republic Of Gamers oyunlarının kontrolü için geliştirilmiş bir uygulamadır. Bilgisayarınızın temel sistem özelliklerini görüntülemekle beraber RGB aydınlatmasını ve efektlerini de düzenleyebiliyorsunuz. Windows işletim sisteminde çalışan Armoury Crate herkes için uygun bir uygulama olmasa da Republic Of Gamers oyuncuları için oldukça başarılı bir performans sunuyor.

Intel işlemciler için: Real Temp

Real Temp tüm Intel tek çekirdekli, çift çekirdekli, dört çekirdekli işlemciler için özel olarak geliştirilmiş bir sıcaklık izleme uygulamasıdır. Windows işletim sisteminde çalışan uygulama, işlemcinize ne kadar yük bindiğini ve ne kadar ısındığını gösterir. Özelleştirebileceğiniz ayarları sayesinde işlemciniz fazla ısındığı zaman çalışmasını durdurabilir ya da farklı talimatlar vererek bilgisayarınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Sorunları tespit edebiliyor: Speccy

Bir CCleaner hizmeti olan Speccy uygulaması, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızın temel özelliklerini öğrenmenizi ve sistem sorunlarını görmenizi sağlıyor. Dilerseniz uygulama üzerinden bilgisayarın farklı parçalarına dair çok daha detaylı bilgiler sunan bir rapor alabilirsiniz. Sorun çözme özelliği sayesinde hasar verecek ısınmalardan önce uyarı alabilir ve böyle bir sorunda ne olacağına dair talimat verebilirsiniz.

Yazılım ve donanımlarınız için özel profiller: Belarc Advisor

Belarc Advisor, hem bilgisayarınızdaki donanımlar hem de yüklü yazılımlar hakkında detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz bir uygulama. Uygulama, bilgisayarınızdaki her bir donanım ve yazılım için özel bir profil oluşturuyor. Bu profiller üzerinden çalışan yazılım ya da donanımın bilgisayarınızın performansına nasıl bir etkisi olduğunu anlık olarak görebiliyor ve gerekirse müdahale edebiliyorsunuz.

Masaüstünüzü özelleştirin: Rainmeter

Windows işletim sisteminde çalışan Rainmeter, masaüstünüzü özelleştirebileceğiniz widget’lar sunması ile öne çıkıyor. Yalnızca bilgisayarınızın sistem özelliklerini öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda masaüstünüze takvim, saat, hava durumu gibi farklı bilgiler sunan widget’lar da ekleyebiliyorsunuz. Eklemiş olduğunuz her bir widget’ı kendi zevkinize göre özelleştirmeniz mümkün.

Her daim gözünüzün önünde: Sidebar Diagnostics

Windows işletim sisteminde kullanabileceğiniz Sidebar Diagnostics, basit bir araç çubuğu olarak çalışıyor. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra her an ekranın bir köşesinde görebileceğiniz bir araç çubuğunuz oluyor. Bu ekran üzerinden bilgisayarınızın sistem özelliklerini görebilir ve anlık değişimleri kolayca takip edebilirsiniz. Hangi bilgilerin görünmesini istediğinizi ise siz seçiyorsunuz.

Fanınızın yeterli çalıştığından emin olun: SpeedFan

Bilgisayarınız fanı ne durumda, o garip ses neden çıkıyor, biraz fazla mı ısındı diye düşüneceğinize Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınıza SpeedFan uygulamasını indirin ve tüm bu değerleri anlık olarak takip edin. Bilgisayarınızın çalışması için gerekli voltajın alınıp alınmadığını ve fanın gerçekten bilgisayarınızı soğutacak kadar yeterli bir performans sunup sunmadığını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Her işlemciye özel bir versiyon: SiSoftware Sandra

SiSoftware Sandra da işlemci çalışma performansını ve sıcaklık seviyesini ölçmek için kullanabileceğiniz bir uygulama. Dikkat çeken özelliği ise AMD Ryzen, ZEN 2 ve diğer Intel işlemciler için özel olarak geliştirilmiş versiyonları bulunması. Uygulamanın internet sitesi üzerinden kendi sisteminize en uygun versiyonu indirerek işlemcinizin performansını anlık olarak takip edebilirsiniz.

En dikkat çeken CPU-Z alternatifi: Core Temp

En dikkat çeken CPU-Z alternatiflerinden biri olan Core Temp, bilgisayarınızın temel sistem özelliklerini görüntülemekle beraber işlemci performansını ve sıcaklığını anlık olarak takip etmenizi sağlıyor. Core Temp bilgisayarınızda çok az yer kaplar, son derece basit bir tasarımı vardır ama tüm bunlara rağmen oldukça güçlü bir performans sunar.

Alternatifler güzel ama ben yine de bildiğimden şaşmam diyorsanız CPU-Z kullanmaya gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz. CPU-Z bilgisayarınızda oldukça az yer kaplar, sade bir tasarıma sahiptir ve kullanımı kolaydır. Bilgisayarınızın temel sistem özelliklerini anlık olarak görebilirsiniz. Windows bilgisayarınızla birlikte Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda da kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızın sistem özelliklerini görebileceğiniz ve kontrol edebileceğiniz CPU-Z alternatifi uygulamaları listeledik ve kısaca bu uygulamaların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. CPU-Z ya da alternatiflerinden birini kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.