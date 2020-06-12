CS:GO’daki Özellik, Düşmanları Engellere Rağmen Gösteriyor

Geçtiğimiz günlerde CS:GO’ya gelen ve karakterlerin daha net gözükmelerini sağlayan yeni özellik, büyük bir hataya neden oluyor. Oyuncular, rakiplerinin ana hatlarını engellere rağmen rahatlıkla görebiliyorlar.

Valve, geçtiğimiz günlerde yılların eskitemediği Counter Strike: Global Offensive’e yeni bir güncelleme getirmişti. Güncellemeyle birlikte CS:GO’ya birkaç yenilik eklenmişti. Bu yenilikler arasında en sevilenlerden birisiyse oyuncuların diğer oyuncuları daha rahat görmelerini sağlayan ayardı.

Oyunun ayarlarından açılıp kapanabilen bu özellik sayesinde oyuncular, rakipleri çok daha net bir şekilde görebiliyorlardı. Yani uzak veya yakın fark etmeksizin herhangi bir şekilde rakip, arka plan renkleri gibi nedenlerle daha zor görünür olmuyordu fakat bu yeni ayar, oyun içinde bir takım sorunlara da yol açtı.

Düşmanlar engellere rağmen görülebiliyor:

Birçok CS:GO oyuncusu, Reddit ve benzeri platformlar üzerinden oyuna yeni gelen ayarla birlikte karşılaştıkları küçük ufak ama fazlasıyla önemli hataları paylaştı. Bu hatalar sayesinde oyuncular, bir duvarın veya sisin arkasında olan düşmanların ana hatlarını rahatlıkla görebiliyorlardı.

Özellikle rekabetçi maçlarda büyük bir soruna neden olacak bu hatalar, hataları paylaşan oyunculara göre her zaman ortaya çıkmıyordu ancak bu hata çıktığında ve aynı hata oyunun tekrarında görülmediğinde hatadan faydalanarak düşmanlarını izleyen bazı oyuncular, haksız yere duvar hilesi kullanmak gibi bir nedenden dolayı banlanma riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlardı.

CS:GO’ya gelen yeni güncellemeyle birlikte aslında Valve da karakterlerin gözükmesini daha kolay hâle getiren bu özellik hakkında küçük bir açıklama yapmıştı. Valve, paylaşılan blog yazısında bu özellik hakkında daha çok geliştirme yapmaları gerektiğini bildiklerini söylemişti.

Hatayla karşılaşan bir çok kullanıcı, bu hatayı Valve’a gönderdi ancak Valve’ın yeni bir güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı konusunda şu an için hiçbir bilgi bulunmuyor. Aynı şekilde hata yüzünden bazı oyuncuların haksız yere banlanacakları gerçeği de hâlâ ortada duruyor.