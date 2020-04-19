Valve’un geliştirdiği ünlü FPS oyunu Counter-Strike: Global Offensive, dün Dota 2’nin kırdığı eşzamanlı oyuncu rekorunu 1.305.000 anlık oyuncuyla geçmeyi başardı. Bu sayı, tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısı olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, eğlenmek için daha fazla oyun oynamaya başladı. Steam gibi platformlara akın eden bu kişiler de popüler oyunların anlık oyuncu sayılarında inanılmaz bir artış yaşanmasına neden oluyor. Son dönemde Counter-Strike: Global Offensive’e yönelen oyuncular, Dota 2’nin elinde tuttuğu eşzamanlı oyuncu rekorunu kırmayı başardı.

18 Nisan cumartesi günü itibariyle anlık olarak 1.305.000 eşzamanlı oyuncuya ulaşan CS:GO, Dota 2’nin dün kırdığı rekoru geçmeyi başardı. Salgın nedeniyle karantina sürecinin devam edeceği düşünüldüğünde CS:GO’nun yeni oyuncu rekorları kırmasını bekleyebiliriz.

Riot Games’in kapalı betadaki oyunu Valorant’ın da etkisiyle FPS oyunlarına daha fazla ilginin arttığı bir dönemdeyiz. Valorant’ı yayıncılardan izleyip de oyuna giremeyen binlerce kişi CS:GO gibi alternatiflere yöneliyorlar. Ortaya bir de COVID-19 salgını çıktığında bu rekorların gelmesi zaten beklenen bir durumdu. Hem sosyal mesafeyi koruyup hem de arkadaşlarımızla sosyalleşmemizi sağlayan oyunlar, uzun süreler boyunca vazgeçilmezlerimiz arasında yer alacak gibi duruyor.

CS:GO’ya yeni bir güncelleme geldi

CS:GO’nun oyuncu sayısını anlık 1,3 milyona çıkarmasının ardındaki bir diğer sebep ise oyuna geçtiğimiz gün 1v1 ısınma modunun gelmiş olması. Bu yeni özelliği denemek isteyen binlerce insan, hazır zamanları da varken oyuna giriyorlar ve sonuç olarak bu tarz rekorlar geliyor.

Dota 2, geçtiğimiz gün 1,3 milyon oyuncuyu gördü

Valve’un tek başarısı CS:GO ile olmadı. Şirketin MOBA oyunu Dota 2, sadece 1 gün önce 1,3 milyon eşzamanlı oyuncuyla rekor kırmıştı. Aynı şirkete ait bir başka oyunun bir gün sonra bu rekoru geçmesi ise Steam’deki oyuncu kitlesinin yoğunluğunu gözler önüne seriyor.