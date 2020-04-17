CS:GO'ya Maç Öncesi 1v1 Isınma Modu Geldi

Valve, FPS oyunu Counter Strike: Global Offansive'i yeni özelliklerle düzenli olarak desteklemeye devam ediyor. CS:GO'ya son güncellemeyle birlikte maç öncesi 1v1 Isınma modu geldi.

Valve, popüler birinci şahıs nişancı oyunu Counter-Strike: Global Offensive için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni sürümle FPS oyununa harita güncellemeleri, yeni müzikler, kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve sevilen bir silaha nerf getirdi.

Öncelikle Valve, geçtiğimiz hafta Deagle'ın isabetliliğine getirdiği güçlendirmeyi tersine çevirdi. Önceki güncellemeyle zıplama sırasında isabetliliği artırılan silahın isabet oranı, bu kez düşürüldü. Geliştirici, yeni bir silah parametresi olan "inaccuracy jump apex"i Deagle'a ekleyip 331.55'e ayarladı.

CS:GO'nun yeni ısınma modu böyle bir haritada geçiyor

Öncelikle, Wingman modunda oyunun Vertigo ve Train haritaları için 1v1 ısınma arenaları eklendi. Isınma (Warmup) adı verilen özellik, oyuncuların maçın hemen öncesinde birbirleriyle bire bir ısınmalarına izin veriyor. Valve ısınma modunun gelecekte diğer haritalara ve rekabetçi maçlara da eklenebileceğini belirtiyor.

Isınma modunda eşleşme bulunana kadar, yalnızca Wingman modunda düello yapabileceksiniz. Ayrıca, bu mod şimdilik yalnızca Vertigo ve Train'deki oyunlar için geçerli olacak. Isınmalar, Vertigo B sahasında ve Train haritasında özel olarak yapılmış 1v1 arenasında gerçekleşecek.

CS:GO'ya harita güncellemeleri ve yeni müzikler de geldi

CS:GO'nun Anubis, Chlorine, Jungle, Vertigo ve Train haritalarında da çeşitli güncellemeler yapıldı. Vertigo haritasında ortadaki pencere girişi kaldırıldı ve merdivenler artık daha dar bir çıkışa sahip. Diğer haritaların çoğu tamamen kozmetik veya aydınlatma değişiklikleri aldı, ancak Anubis'te bomba, artık daha geniş bir yarıçapla patlayacak.

CS:GO'da 7 yeni müzik içeren, normal ve StatTrak varyantlarında bulunan Masterminds Music Kit Box eklendi. Yeni müziklerin listesi şöyle:

Austin Wintory, Bachram

Daniel Sadowski, Eye of the Dragon

Dren, Gunman Taco Truck

Matt Levine, Drifter

Sam Marshall, Bodacious

Tim Huling, Neo Noir

Tree Adams and Ben Bromfield, M.U.D.D. FORCE

Tüm bunların yanı sıra CS:GO'da kullanıcı arayüzü güncellemeleri, hata düzeltmeleri yapıldı. Yama notlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.