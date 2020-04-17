CS:GO'ya Maç Öncesi 1v1 Isınma Modu Geldi

Valve, popüler birinci şahıs nişancı oyunu Counter-Strike: Global Offensive için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni sürümle FPS oyununa harita güncellemeleri, yeni müzikler, kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve sevilen bir silaha nerf getirdi.
Öncelikle Valve, geçtiğimiz hafta Deagle'ın isabetliliğine getirdiği güçlendirmeyi tersine çevirdi. Önceki güncellemeyle zıplama sırasında isabetliliği artırılan silahın isabet oranı, bu kez düşürüldü. Geliştirici, yeni bir silah parametresi olan "inaccuracy jump apex"i Deagle'a ekleyip 331.55'e ayarladı.
CS:GO'nun yeni ısınma modu böyle bir haritada geçiyor
Öncelikle, Wingman modunda oyunun Vertigo ve Train haritaları için 1v1 ısınma arenaları eklendi. Isınma (Warmup) adı verilen özellik, oyuncuların maçın hemen öncesinde birbirleriyle bire bir ısınmalarına izin veriyor. Valve ısınma modunun gelecekte diğer haritalara ve rekabetçi maçlara da eklenebileceğini belirtiyor.
Isınma modunda eşleşme bulunana kadar, yalnızca Wingman modunda düello yapabileceksiniz. Ayrıca, bu mod şimdilik yalnızca Vertigo ve Train'deki oyunlar için geçerli olacak. Isınmalar, Vertigo B sahasında ve Train haritasında özel olarak yapılmış 1v1 arenasında gerçekleşecek.
CS:GO'ya harita güncellemeleri ve yeni müzikler de geldi
CS:GO'nun Anubis, Chlorine, Jungle, Vertigo ve Train haritalarında da çeşitli güncellemeler yapıldı. Vertigo haritasında ortadaki pencere girişi kaldırıldı ve merdivenler artık daha dar bir çıkışa sahip. Diğer haritaların çoğu tamamen kozmetik veya aydınlatma değişiklikleri aldı, ancak Anubis'te bomba, artık daha geniş bir yarıçapla patlayacak.
CS:GO'da 7 yeni müzik içeren, normal ve StatTrak varyantlarında bulunan Masterminds Music Kit Box eklendi. Yeni müziklerin listesi şöyle:
- Austin Wintory, Bachram
- Daniel Sadowski, Eye of the Dragon
- Dren, Gunman Taco Truck
- Matt Levine, Drifter
- Sam Marshall, Bodacious
- Tim Huling, Neo Noir
- Tree Adams and Ben Bromfield, M.U.D.D. FORCE
Tüm bunların yanı sıra CS:GO'da kullanıcı arayüzü güncellemeleri, hata düzeltmeleri yapıldı. Yama notlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.