Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamaları arasında 3.600 ek gösterge düzenlemesine ve ekonomik duruma dair ifadeler yer aldı.

Ekonomik olarak darboğaza sürüklendiğimiz şu günlerde, gelecek olan tüm yeni haberleri adeta büyük bir merak içinde bekliyoruz. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının içerisinde 3.600 ek gösterge ve ekonomiye dair demeçler yer aldı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.600 ek göstergenin detaylarını açıkladı. Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ek gösterge düzenlemesinin detaylarına gelin beraber göz atalım.

Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan olacak

Erdoğan’ın açıklamalarına göre ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmalar tamamlanmış. Düzenlemeyle birlikte ek göstergenin sadece öğretmenlere, polislere ve sağlık çalışanlarına yönelik olmayacağı; tüm memurlara yönelik bir düzenleme içererek memurların ek göstergelerinde 600 puanlık gösterge bulunacağı belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3.600’den 4.400’e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri ise 2.200’den 3.000’e çıkacak. Yapılan artışlar emekli olan kamu görevlilerine de yansıyacak. Ek gösterge düzenlemesi Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Yeni faiz düzenlemeleri yolda

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı Türkiye ekonomi programını uygulamaya başlandığı belirtildi. Ülkede teknik anlamda enflasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, faizi arttırmayacaklarını ve hatta düşürmeye devam edeceklerini açıkladı.

Temmuz ayında gerçekleşecek olan enflasyon farkı artışıyla asgari ücretlilerin cüzdanlarının rahatlatılması planlanıyor. Fiyatları artan ürünler için de üretimin teşvik edilmesi ve bu sayede fiyatlardaki artışın engellenmesi planlanıyor. Aynı zamanda faiz oranların da herhangi bir artış olmayacağı, aksine düşürülmesi için çalışmaların yürütüldüğü bildiriliyor.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte cep yakan ürün fiyatlarında düşüş bekleniyor. Ek göstergede yapılan bu değişiklik ise; kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ise ikramiye ve aylıklarını belirleyen bir olgu. Bu sebeple de yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte maaşlarda da bir artış gözlemlenebilir.