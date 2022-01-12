Cumhurbaşkanı: Asgari Ücret Yeniden Değerlendirilebilir

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin temmuz ayında yeniden değerlendirilebileceğini gösteren açıklamalarda bulundu. Erdoğan çalışanların o zamanki durumlarına bakacaklarını açıkladı.

2021 yılının son aylarında Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle birlikte yüksek oranda artan enflasyon, neredeyse her şeye en az %50 oranında zam gelmesine, dolayısıyla da alım gücümüzün erimesine neden olmuştu. Artan enflasyon ve yaşam maliyetinin ardından 2022 yılında uygulanacak asgari ücret de 4.250 TL olarak açıklanmıştı.

Türkiye’nin ekonomik gidişatı halen belirsizliğini korurken bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli bir açıklama geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin bu yılın ortasında yeniden değerlendirilebileceğine işaret eden açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekildeydi:

"Asgari ücret, şartlar göz önüne alınarak yeniden değerlendirilebilir"

“Önümüzdeki temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz.”

Bu açıklamaların yanı sıra Cumhurbaşkanı, halkın ‘haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının’ önüne geçeceklerini ifade etti. “Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de asgari ücret, son olarak 2015 yılında temmuz ayında yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuştu.