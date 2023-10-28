AA, cumhuriyetin 100. yılında Darphane müzesinde yer alan, cumhuriyetin ilk paralarını fotoğrafladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayıp şimdi 100. yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti, şüphesiz gururlandırıcı bir geçmişe ve hatıralara sahip. Bu büyük hediyenin bize teslim edildiği günün yıl dönümü, yani 29 Ekim de kapımıza dayandığından bu hatıralar gün yüzüne çıkıyor.

Bu bağlamda Anadolu Ajansı, Darphane müzesinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kimlik kazanmasında yapı taşlarından olan cumhuriyet dönemi paralarını görüntüledi. Söz konusu paraları size göstermekle kalmayacak, bunun yanında detaylarına da değineceğiz.

1928’deki Harf Devrimi’nden önce basılan paralar:

Bu gördüğünüz, cumhuriyetimizin ilk 1 lirası.

1 liraya baktığınızda ön tarafta ilk TBMM Binasını, onun önünde bir köylüyü ve tepede Ankara Kalesi'ni görüyoruz. Arkasında ise eski başbakanlık binası var.

5 lira ise her şeyin başladığı dönemde böyle görünüyordu:

5 liraya bakar bakmaz ön yüzdeki kurt figürü ve üstteki Osmanlıca yazı dikkat çekiyor. Tüm banknotların üstünde yer alan bu yazı; Türkiye Cumhuriyeti anlamına geliyor. Arka tarafta ise tarihî öneme sahip Akköprü yer alıyor.

10 lira ise bu şekildeydi:

Önde kurt figürünü görebiliyoruz. Arkada ise Ankara Kalesi yer alıyor.

10 liranın ardından 50 liraya geçiyoruz.

50 liraya baktığımızda Atatürk portresi dikkat çekiyor. Arka yüzde ise Afyonkarahisar'dan bir kare bulunuyor.

Bunun hemen ardından 100 lira geliyor.

100 liranın ön yüzünde yine bir Atatürk portresi görünüyor. Arkada ise bir köy fotoğrafına yer verilmiş.

200 beklemiş olabilirsiniz. Fakat son durağımızdan önce 500 lira karşımızda.

500 liranın ön yüzüne geldik. Sola baktığınızda Sivas Gökmedrese'yi görebilirsiniz. Sağda ise Atatürk Portresi sizi karşılıyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise Sivas'tan bir manzara görüyoruz.

Son olarak en değerlisi ise 1000 lira.

1000 liranın ön yüzü yine Atatürk'ün portresine ev sahipliği yapıyor. Arka tarafında ise Sakarya demiryolu hattına yer verilmiş.

Harf Devrimi'nden sonra gelen paraların replikaları da fotoğraflanmış.

Bunların hepsi fotoğraflanmadığından kısaca detaylarını verelim. Aslında 2. emisyon grubundaki paralar 50 kuruştan başlıyordu. Ve bu 50 kuruş, yine kağıttı. Ön yüzünde İsmet İnönü'nün yer aldığı bu paranın arkasında, T.C. Merkez Bankası Eski İdare Merkezi Binası yer alıyor.

1 liranın önünde de yine İsmet İnönü yer alıyor. Arkasında ise Boğaziçi'nden bir manzara konumlandırılmış.

500 liranın birinci ve ikinci tertibi vardı. İkisinin de arka yüzünde Rumeli Hisarı yer alırken ilk tertibin ön yüzünde Atatürk, ikinci tertipte ise İsmet İnönü portresi bulunuyor.

1000 liranın da aynı şekilde ilk ve ikinci tertibi vardı. İkisinin de arka yüzü Ankara'nın Güvenlik Anıtı'na ev sahipliği yaparken, ilk tertibin ön yüzünde Atatürk, ikinci tertibin ön yüzünde ise İsmet İnönü vardı.

2,5 Türk lirası, o dönemde böyle görünüyordu:

Karşınızda Latin alfabesiyle 5 lira:

Hemen ardından gelen 10 lira:

Hemen ardından 50 liraya geçiyoruz.

Son olarak da karşımıza 100 lira çıkıyor.

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