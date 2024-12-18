Cupra CEO'su Wayne Griffiths, markanın geleceğine ilişkin iddialı açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada, yeni modellerin hiçbir gövde tipine uymayacağı belirtildi.

Son dönemlerde Türkiye'de de yoğun ilgi gören premium otomobil markası Cupra'dan bomba bir açıklama geldi. Bizzat şirket CEO'su Wayne Griffiths tarafından yapılan açıklamaya göre Cupra, yakın bir gelecekte hiçbir gövde tipine girmeyen araçlarla karşımıza çıkacak.

Griffiths'in açıklamasına göre Cupra, bugüne dek daha çok crossover ve SUV modelleri ile tüketicilerin karşısına çıktı. Çünkü tüketiciler, bunu istiyordu. Ancak CEO, gelecekte bu durumun değişeceğini söyledi.

"İddialı gövdelere" sahip Cupra'lar geliyor

*Cupra'nın geçmişte tanıttığı bir konsept otomobil.

Cupra CEO'su Wayne Griffiths'in açıklamasına göre piyasaya sürülecek yeni otomobiller, "iddialı gövdelere" sahip olacaklar. Hatta bu noktada birkaç model üzerinde çalışmalar da devam ediyor. Edinilen bilgilere göre bu otomobiller, Volkswagen'in "SSP" isimli platformuna dayanacak. Bu platform, küçük şehir otomobillerinden tutun da spor otomobillere kadar pek çok gövde tipine destek verebiliyor.

Cupra Türkiye güncel fiyat listesi için:

Cupra'dan gelen iddialı açıklamaların son kullanıcıya nasıl ulaşacağı şimdilik belli değil. Ancak yeni modellerin, gelecek yıl itibarıyla en azından prototip aşamada tanıtılması bekleniyor. Eğer bu beklenti gerçek olursa olursa yeni Cupra'ların tasarımlarına ilişkin daha somut veriler görmüş olacağız.