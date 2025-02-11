ABD, geçtiğimiz yıl yaşanan kripto para manipülasyonu olayını aydınlatmayı başardı. Bir hacker, yaşananlardan sorumlu olduğunu kabul etti. Peki neler olmuştu?

Ocak 2024'te sizlerle paylaştığımız bir haberimizde kripto para piyasaları ile ilgili çok büyük bir manipülasyon yaşandığından bahsetmiştik. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) X hesabı hack'lenmiş, Bitcoin (BTC) için ETF onayı verildiği açıklanmıştı. Bu açıklama üzerine kripto paralar önce şaha kalkmış, ardından da çok sert bir şekilde çakılmışlardı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili dava açan ABD'li yetklililer, mahkeme sürecini tamamladılar. Eric Council Jr. isimli hacker, SEC'in X hesabını hack'lediğini ve paylaşımları kendisinin yaptığını kabul etti. Böylelikle SEC'in çok tartışılan ismi Gary Gensler bile olaydan aklanmış oldu...

5 yıla kadar hapis cezası alacak

*SEC'in hesabından yapılan sahte paylaşım.

25 yaşında olduğu açıklanan hacker'ın cezası şimdilik belli değil. Ancak mahkeme heyeti, 16 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacak. Hukukçulara göre Eric Council Jr., en fazla 5 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Peki Council, tüm bunları nasıl yaptı?

Manipülasyon ile ilgili detaylı bilgi için:

Mahkeme belgelerine giren dosyalara göre Eric Council Jr., SIM klonlama yöntemi ile SEC'in X hesabını ele geçirmişti. Beraberindeki kişiler, SEC'in X hesabını yöneten kişilerden birinin verilerine ulaşmış, hacker da bu bilgiler üzerine sahte kimlik oluşturmuştu. Ardından yedek SIM kart için mobil operatör şirketine başvuru yapan hacker, X hesabının şifresini değiştirmeyi başarmıştı.