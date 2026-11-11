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Dacia Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Dacia, Kasım 2026 döneminde SUV, binek ve hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Dacia'nın Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Dacia Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Dacia, Kasım 2026 döneminde sıfır bir araç almayı düşünenlerin yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Her ihtiyaca hitap eden modellerin güncel fiyatları merak edilirken kampanya ve indirimler de dikkat çekiyor.

Peki Dacia Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Dacia modellerinde kampanya var? İşte Dacia Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Dacia Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Dacia Sandero Stepway

Dacia Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Dacia Sandero Stepway

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Logan 1.470.000 TL 1.328.000 TL
Yeni Sandero 1.460.000 TL 1.390.000 TL
Yeni Sandero Stepway 1.806.000 TL 1.630.000 TL
Yeni Jogger 1.750.000 TL 1.650.000 TL

Dacia Sandero Stepway Kampanyası: 1.610.000 TL'den Başlayan Fiyatlar ve 200 Bin TL'ye %0 Faiz

Dacia Sandero Stepway, kasım ayında hem kampanyalı başlangıç fiyatıyla hem de faizsiz kredi fırsatıyla öne çıkıyor. 2026 model yılı Sandero Stepway'in Expression Eco-G 120 Auto versiyonu için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.610.000 TL olarak açıklanıyor.

Modeli satın almak isteyen bireysel müşteriler, Dacia Finans üzerinden 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.

Dacia Logan Kampanyası: 1.340.000 TL'den Başlayan Fiyatlar ve 200 Bin TL'ye %0 Faiz

Dacia Logan, kasım ayında markanın en uygun başlangıç fiyatlı kampanyalı modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2026 model yılı Yeni Logan'ın Essential TCe 100 versiyonu için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.340.000 TL olarak açıklanmış durumda.

Logan satın almak isteyen bireysel müşteriler de 200.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Dacia Jogger Kampanyası: 1.579.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Geniş iç hacmi ve yedi koltuklu seçeneğiyle öne çıkan Yeni Dacia Jogger 1.579.000 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Jogger satın almak isteyen bireysel müşterilere de 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor.

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