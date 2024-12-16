Sizce, insanların zekâları ile sabırlı olup olmamaları arasında bir ilişki olabilir mi? Yani daha zeki insanlar daha sabırlı veya daha az zeki insanlar çok daha az sabırlı şeklinde?

Bilim insanları zekâ düzeyi ve sabır oranı arasındaki ilişkiyi detaylıca irdeledi ve aralarındaki korelasyonu inceledi.

Sonuçlar nasıl dersiniz?

Bilim insanları, bu soru işaretini gidermek için bir deney yaptı.

1000 katılımcıya 100 avro verildi ve bu parayı ne yapacaklarına bakıldı. Aslında onlar, bu 100 avroyu ceplerine koyabilir veya bir yıl süreli faiz getirisi ile bir bankaya yatırabilirlerdi. Bu şekilde 100 avro, 105, 120 veya 150 avroya çıkabilirdi.

Bilim insanları bu deneyle, adayların risk almaya istekli olup olmadığını tespit etmeyi amaçladılar. Bunun dışında katılımcılara iki farklı zekâ testi de uygulandı. Sonuç ise oldukça şaşırtıcıydı.

Daha zeki insanlar, elde ettikleri 100 avroyu harcamamak üzere kenara koyma veya faizlendirme fikrinden yanaydı. Daha az zeki insanların çoğu ise bu parayı harcamak istedi.

Peki bilişsel yetenekler ile belirli kişilik özellikleri arasında gerçekten doğrudan bir ilişki var mı? Yoksa bu ilişki tahmin edilenden daha mı karmaşık?

Ek olarak araştırmacılara göre daha az zeki olan kişilerin, daha az para kazandıkları veya finansal endişeler sebebiyle 100 avroyu faizlendirmek yerine birkaç gün içinde harcama eğiliminde oldukları da düşünülebilirdi. Ancak böyle bir genelleme yapmak, pek doğru sayılmaz.

Aslında sabır ile bilişsel yetenekler arasındaki bağlantının, gelir faktörü hesaba katıldığında bile geçerli olduğu kanıtlanmış oldu. Yani katılımcılar ne kadar zekiyse, riske karşı o kadar sabırlı ve toleranslıydılar.

İlginizi çekebilir: