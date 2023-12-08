Ryan Reynolds, Deadpool 3 setinden olduğunu söylediği bazı görüntüler paylaştı. Ancak bu görüntüler sahteydi. Peki Reynolds, neden böyle bir şey yaptı?

İlk kez 2016 yılında tanıştığımız ve o günden beri de sinema dünyasının sevilen yapımları arasında yer alan Deadpool serisinin üçüncü filmi ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Filmin başrol oyuncusu Ryan Reynolds, Deadpool 3 setinden "bazı fotoğraflar paylaştı".

Deadpool 3, daha birkaç gün önce setten görüntülerin sızdırılması ile gündem oldu. Hatta konuyla ilgili olarak Instagram'da bir paylaşım yapan Reynolds, sızıntı kaynaklarına adeta ateş püskürdü. Sızıntı nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, bunun sona ermesi gerektiğini belirtti. Hâl böyleyken setten yeni görüntüler paylaşması, Ryan Reynolds'un fikrinin saatler içinde değiştiğini düşündürüyor değil mi? Ancak işin aslı pek de böyle değil.

Ryan Reynolds'un paylaştığı görüntüler sahte

Ryan Reynolds, Deadpool 3 için sahte görüntüler oluşturdu ve bu görüntüleri de resmî X hesabından paylaştı. Paylaşımlarında "#DeadpoolLeaks", "#DeadpoolSpoiler" ve "#DeadpoolScoop" etiketlerini de kullanan Reynolds, bu sayede setten sızdırılan gerçek görüntülerin X'te kaybolmasını sağlamayı amaçlıyordu.

Paylaştığımız görüntülerin neden bu kadar kalitesiz olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Bu durum, bizden kaynaklı değil. Reynolds'un paylaştığı sahte görüntüler, aşırı derecede kalitesizdi.

Reynolds'un paylaştığı görüntüler, sızıntı dünyasını protesto etmenin ilginç bir yoluymuş gibi görünüyor.

Peki siz bu protesto yöntemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Reynolds'un paylaştığı sahte görüntüler, Deadpool 3 için paylaşılan gerçek görüntülerin önüne geçebilir mi?

Ryan Reynolds'un paylaşımlarına buradan ulaşabilirsiniz.