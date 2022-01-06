İnsanları İntihara Götüren Hastalık: Trigeminal Nevralji

Genellikle diş ağrısıyla karıştırılan ve halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen trigeminal nevralji, beyincikte bulunan bir damarın yüze giden sinire baskı yapmasıyla ortaya çıkıyor.

Yüzde korkunç ağrılara neden olan bu ilginç hastalık, dünya çapında 1,7 milyon insanı etkiliyor. Çoğu zaman diş ağrısı ile karıştırıldığından dolayı ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektirenler bile olabiliyor. Çünkü kimi zaman doktorlar bile yanlış teşhiste bulunabiliyor.

Bu hastalıktan muzdarip kişiler yemek yiyemiyor, diş fırçalayamıyor, yüzünü yıkayamıyor, makyaj yapamıyor, hatta cep telefonuyla bile konuşamıyor. Hastaların yaşam konforu ciddi miktarda düşüyor. Bu yüzden intihar eden hastalar dahi bulunuyor.

Trigeminal nevralji durumunda, görevi yüzdeki hisleri beyne taşımak olan trigeminal sinirin işlevi bozulur.

Birçok vakada asıl sorun, normal bir kan damarı ile beynin tabanında yer alan trigeminal sinir arasında gerçekleşen temastır. Bu temas sinire baskı yapar ve zaman içerisinde hatalı sinyaller göndermesine neden olur.

Gülümsemek, esnemek, konuşmak bile bu hastalıktan muzdarip insanların kabusu.

En ufacık bir esinti bile onlara dayanılmaz ağrılar çektirir. Hastalar tarafından "Elektrik çarpmasına benzer ya da bıçak saplanır gibi" diye tarif edilen bir ağrıdır.

Ağrı genellikle hastanın yüzünün bir tarafında, özellikle yanaklarında veya alt çenesinde hissedilir. Bazı hastalar bu tür ağrıları ayda birkaç kez, bazıları ise günde birkaç kez kadar sık yaşayabilir.

Fotoğraf 1: Ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve ötanazi isteyen hasta, başarılı bir operasyonun ardından eski sağlığına kavuşmuştu.

çektirmek zorunda kalan ve ötanazi isteyen hasta, başarılı bir operasyonun ardından eski sağlığına kavuşmuştu. Fotoğraf 2: Ağrıları yüzünden 6 dişini çektirmek zorunda kalan, 18 yıl sonra doğru teşhis konulan hasta, operasyonun ardından ağrılarından kurtulmuştu.

Trigeminal nevraljinin nedenleri çeşitlilik gösterebilir.

Bazı vakalarda yaşlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir veya bazı sinirleri koruyan miyelin kılıfına zarar veren multipl sklerozya da benzeri bir bozuklukla ilişkili olabilir. Trigeminal sinire baskı yapan bir iyi ya da kötü huylu tümör de neden olabilir.

Bir beyin lezyonu veya diğer anormallikler nedeniyle ortaya çıkabilir. Cerrahi yaralanmalar, felç ya da yüz travması da hastalığın ortaya çıkmasından sorumlu olabilir.

Hastalığın neden olduğu dayanılmaz ağrılardan ilaç tedavisi ya da ameliyatla kurtulmak mümkündür.

Tedavisinde önce ilaç tedavisi uygulanır. İlaç etkisizse veya trigeminal nevralji, hastanın yaşam kalitesini etkilemeye devam ederse sinirin aktivitesini azaltmak için ameliyat gerekebilir.

Operasyon ile yüzde 95 oranında başarı şansı bulunmaktadır. Ameliyatın ardından hastalar dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini söylemektedir.

Trigeminal nevralji, kadınlar arasında erkeklere oranla daha sık görülür ve 50 yaş üstü yetişkin bireylerde ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.

Özellikle uzun süreli veya tekrarlayan ağrı olmak üzere yüz ağrısı yaşayan bireylerin yanı sıra, reçetesiz satılan ağrı kesiciler tarafından geçmeyen yüz ağrısı yaşayan bireyler bir an önce doktora başvurmalıdır.

Kaynaklar: 1, 2, 3