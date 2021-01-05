Dell, Yeni Latitude Serisi İş Bilgisayarlarını Tanıttı

CES etkinliğine günler kala Dell, iş dünyasına odaklanan Latitude serisi dizüstü bilgisayarlarının arasına yeni modeller ekledi. Şirketin amiral gemisi modellerinde webcam'i otomatik olarak kapatan bir özelliğin de bulunacağı açıklandı.

Tüm dünyanın merakla beklediği ve şirketlerin yeni teknolojilerini tanıttığı Consumer Electronics Show (CES), bu yıl 11 Ocak'ta başlayacak. Etkinliğin başlamasına kısa bir süre kala bilgisayar üreticisi Dell, bugün birkaç yeni ürününü tanıttı. Şirketin tanıttığı yeni ürünler arasında iki yeni dizüstü bilgisayar da bulunuyordu.

Dell'in iş amaçlı kullanım için ürettiği bilgisayarları arasında Latitude serisinin yeni üyeleri olacak 9420 ve 9520 oldu. Her iki bilgisayar da Intel'in 11. nesil Gen vPro işlemcilerine ev sahipliği yapacak. Dizüstü bilgisayarlar, "SafeShutter" isimli kullanmadığınız zaman webcam'inizin önünü kapatan otomatik webcam perdesi özelliğine sahip olacak.

Dell'in yeni amiral gemisi iş bilgisayarları:

Dell, daha yüksek özellikli bir model olacak Latitude 9520 hakkında pek fazla bir detay paylaşmadı. Fakat şirket, Latitude 9420'nin hangi özelliklere sahip olacağını listeledi. Intel Core i7 seviyesine kadar işlemcilerle özelleştirilebilecek olan Dell Latitude 9420, 32 GB'a kadar RAM'e ev sahipliği yapabilecek. Depolamaysa 1 TB PCIe NVMe SSD'ye kadar yükseltilebilecek.

Yeni dizüstü bilgisayarı satın almak isteyen kullanıcılar, seçenekler arasında Qualcomm'un Snapdragon X20 veya X55 modemlerini görecekler. X20 modeli LTE desteği sunarken X55, hem LTE hem de 5G bağlantı desteği sunacak. Yani isteyen kişiler 5G desteğini ek ücret ödeyerek edinebilecekler.

Dell Latitude 9420, 14 inç büyüklüğünde 2.560 x 1.600 piksel çözünürlüğe sahip 2'si 1 arada bir ekrana sahip olacak. Ancak isteyen kullanıcılar bilgisayarı 1080 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla daha az para ödeyerek satın alabilecekler. Latitude 9520 modeli de bir önceki modelden daha büyük olacak şekilde 15,6 inçlik bir ekranla gelecek.

Latitude 7000 ve 5000 serisi de yükseltildi:

Dell, Latitude 7000 ve 5000 serilerindeki modellere de yenilerini ekledi. Latitude 7520, kullanıcılara 13,3 inçlik bir ekranın yanı sıra 15,6 inçlik bir ekran seçeneği de sunacak. Latitude 7520, 7420 ve 7320 modelleri de Intel'in 11. nesil Gen vPro işlemcisine, 32 GB'a kadar RAM desteğine ve yeni ve daha küçük bir tasarıma sahip olacak.

Yeni Latitude 5000 modelleriyse farklı ekran büyüklükleriyle gelecek. Latitude 5320 13,3 inçlik ekrana, 5420 14 inçlik ekrana ve 5520 15,6 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu modeller de aynı işlemciyi taşıyacakken bilgisayarlar dış kısmında daha az alüminyuma ve daha fazla plastiğe sahip olacak.

Bilgisayarların fiyatları:

Dell, Latitude 9420'nin fiyat etiketinin 1.949 dolardan (yaklaşık 14.400 TL + vergiler) başlayacağını açıkladı. Latitude 9520'nin fiyatı hakkında bir açıklama yapılmazken her iki dizüstü bilgisayarın da ilkbahar aylarında piyasaya sürüleceği duyuruldu. Yeni Latitude 7000 serisi bilgisayarlar, 999 dolardan (yaklaşık 7.390 TL + vergiler) başlayan fiyat etiketiyle 30 Mart'ta çıkış yapacak. Latitude 5000 serisiyse 12 Ocak'ta alıcı bulmaya başlayacak.