Denizanaları değdikleri bölgelere, oldukça büyük bir yanma hissi verir. Ancak bu canlılar, insan vücuduna değmese bile birtakım garip hislere sebep olabilir. Hatta dokunmadan bile sokabilir!

Bir canlının, insan vücuduna temas etmeden nasıl böyle bir hissiyat yaratabildiği ciddi anlamda merak konusudur.

Gelin, denizanalarının bunu nasıl yaptıklarına bakalım.

Çoğu insan, denizanasına dokunmaması gerektiğini bilir.

Fakat bazı denizanalarına dokunmanıza gerek kalmadan sokulmanız veya ısırılmanız mümkündür. Ters denizanası ismi verilen bir tür, vücudundan küçük parçalar koparır ve bunları denize atar.

Bu küçük parçalar, bağımsız bir şekilde hareket eder ve böylece hiç farkında olmadan sokulmanız mümkün olur. Ters denizanası, bir diğer ismiyle Cassiopea cinsi; Florida, Kızıldeniz, Avustralya ve Akdeniz’in güney kesimleri gibi sıcak sularda yaşar.

Sokmaları genellikle tehlikeli görülmez.

Fakat insan vücudunda ciddi anlamda rahatsız edici bir his bırakırlar. Vücudun denizin içinde açıkta kalan yüzeyleri, sanki iğne batırılıyormuş gibi hissedilir.

Aynı zamanda denizanalarından kopan küçük parçalar, etrafa zehirle zenginleştirilmiş mukus damlaları saçar. Tam olarak bu zehirli damlalar, insanlar için ölümcül değildir fakat deri hücrelerini tahrip eder. Daha küçük organizmalar için ise ölümcül olur.

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