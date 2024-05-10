Denize veya havuza girmenin hem acıktırdığı hem de çişimizi getirdiği bir gerçek. Sahiden, neden biraz yüzdüğümüz anda sanki saatlerdir çişimizi tutuyormuşuz gibi bir tuvalete gitme isteği yükleniyor?

Evet, suya girdiğimizde kesinlikle bir tuvalet isteği yükleniyor. “Biraz daha yüzüp öyle mi çıksam?”, “Hemen çıkıp tuvalete mi gitsem?” diye düşünüyoruz. Hatta birazdan bahsedeceğimiz istatistiğe göre “Ne tuvaleti ya, salayım gitsin suya.” diyenler de var.

Peki herkesin muzdarip olduğu bu havuza veya denize girince aniden gelen çiş yapma isteğinin sebebi ne olabilir?

Size çok kötü bir haberimiz var…

Yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 400 litrelik bir yüzme havuzunda, 30 litre idrar bulunuyor. Yani belli ki havuza girdiğimizde gelen çiş durumunun yaygın olmasının yanı sıra havuza idrar yapmak da yaygın…

Hatta birçok olimpiyat yüzücüsü havuza çişini yaptığını itiraf etti. Mideniz yeterince bulandıysa asıl konumuza, bu durumun sebebinin ne olduğunu anlatmaya geçelim.

“Daldırma diürezi” terimini hiç duymuş muydunuz?

Suya girdiğimizde kan damarlarımız daralarak kanın iç organlarımıza taşınmasını sağlıyor. Bu da kan kan basıncımızı yükseltiyor ve böbreklerimizdeki faaliyeti artırabiliyor çünkü vücut bu değişiklikleri bir nevi telafi etmek için sıvı almak istiyor. Sonuç olarak ortaya işeme dürtüsü çıkıyor.

İşte suya girmeye bir yanıt olarak vücudun idrar çıkışını artırması durumuna da “daldırma diürezi” deniyor.

Basıncın da etkisi var.

Derine daldıkça böbreklerimiz su basıncına tepki olarak da hareket edebiliyor. Böylece yine kan basıncı artıyor ve böbrekler daha fazla sıvıyı filtreliyor. Ayrıca daldırma diürezi, soğuk suyla daha da artıyor. Zaten fark ettiyseniz soğuk suda her zaman daha çok idrar yapma isteği geliyor.

Son olarak, o 30 litre çişi yapacak insanlar siz değerli okuyucularımız değilsinizdir ama biz yine de hatırlatalım. Havuzlara çişimizi yapmayalım lütfen...

Bu kadar çiş muhabbeti yetmediyse: