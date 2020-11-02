Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır?

Hepimiz bir kez daha gördük ki deprem, hayatın bir gerçeği. Olası bir deprem anında kendimizi güvene alabilirsek hayatta kalma şansımız artıyor. Ancak sonrası için de hazırlıklı olmalıyız. Sizin için AFAD'ın sunduğu bilgiler ışığında deprem çantasının nasıl hazırlanacağını derledik.

Türkiye'nin en büyük gerçeği deprem, hiç beklemediğimiz anlarda yüzünü göstermeye devam ediyor. Güvenliğimiz için gereken ilk şart her ne kadar yaşadığımız konutların sağlamlığı olsa da depremin yıkıcılığı önünde durmak çok güç. Bu nedenle hem psikolojik hem de fiziksel anlamda, hayatımızın her saniyesinde depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Yapılması gereken şeyler ise oldukça basit.

Deprem çantası hazırlamak, hiç beklenmedik bir anda gerçekleşebilecek bir afette bizim ve sevdiklerimizin hayatını kurtarabilir. Sizin için AFAD tarafından hazırlanan rehbere göre hayati önem taşıyan deprem çantasının önemini, hazırlanma sürecini anlattık.



30 Eylül 2020, İzmir Depremi

Hiç olmasını istemeyiz, ancak bir enkaz altında mahsur kaldığınızda arama kurtarma ekipleri, her zaman olduğu gibi size ya da sevdiklerinize ulaşmak için zamanla yarışırlar. Onların bu mücadelesi, sizin de dayanma gücünüz arttıkça anlam kazanır. Bir depremden sonra geçen ilk 72 saat, bu nedenle çok önemlidir. Deprem çantasının temel amacı ise olası bir afet sonrasında, sizi ve sevdiklerinizi minimum 72 saat boyunca hayatta tutacak bir destek paketi hazırlamaktır.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki deprem çantaları, deprem anı geçip bulunduğunuz yeri terk ederken yanınızda götürebileceğiniz bir yaşam destek ünitesidir. Enkaz altında olduğu kadar, eğer şartlar zorsa dışarıdaki yaşama da ayak uydurmak zorundasınız.

Deprem çantasında hangi malzemeler bulunmalıdır?

Gıda Malzemeleri: Konserve yiyecekler

Kuru meyveler

Tahin-pekmez

Meyve suyu Su: ​Cam değil, pet şişede

Kişi başı minimum 1 litre

Mümkünse emzikli ya da pipetli şişede

Mümkünse dayanıklı matara ile Genel ve iklime uygun giyecekler: İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun diğer giysiler İlk yardım ve hijyen malzemeleri: Gaz bezi

Rulo yarabandı

Tentürdiyot

Alkollü ıslak mendil

Dezenfektan ve sabun

Kağıt havlu ya da kuru mendil

Diş fırçası ve macunu

Hijyenik Ped Önemli belge fotokopileri: Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Zorunlu deprem poliçesi

Tapu, sigorta ve ruhsat belgeleri

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanları

Diğer (evcil hayvanlarınızın sağlık karnesi vb.)

Diğer malzemeler: ​ Uyku tulumu veya battaniye Çakı, düdük, küçük makas Kağıt, kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (uzun ömürlü piller seçilmeli)



DİKKAT: AFAD tarafından hazırlanan bu listeye ek olarak; evinizde bir bebek, engelli bir birey veya evcil bir hayvan var ise onları da düşünmeli, ihtiyaçlarını çantanıza eklemelisiniz. Ayrıca eklediğiniz malzemelerin son kullanma tarihlerine dikkat etmeli, bu tarihler geride kaldığında malzemeleri değiştirmelisiniz.

1. Gıda malzemeleri:

Konserve yiyecekler

Kuru meyveler

Tahin-pekmez

Meyve suyu

Deprem çantası için seçeceğiniz gıda malzemelerinin mutlaka yüksek kalorili ve vitamin, karbonhidrat içeren gıdalar olmasına özen gösterin. Ayrıca bu malzemelerin su kaybını önleyici ve çabuk bozulmayan gıdalar olması oldukça önemli. Kuru meyveler ve hava almayan bir kapta olmalı, tahin-pekmez gibi uzun süre bounca enerji kaynağı yaratabilecek gıdaların şişeleri hava almamalırdır. Ayrıca herhangi bir gıdayı cam saklama kaplarında yerleştirmeyin, plastik ve esnek kaplar kullanmaya özen gösterin.

2. Su:

Gıda malzemelerinin yanında deprem çantasının içinde mutlaka her aile bireyine yetecek seviyede su depolamanız gerekir. Olası bir afeti ardından enkaz altında geçireceğiniz süre belirli değildir ancak kişi başı minimum 1 litrelik pet şişelerde su koymanız önemlidir. Cam şişeler kullanmamaya özen gösterin. Mümkünse emzikli ya da pipetli pet şişeler, dayanıklı mataralar tercih edin.

3. İklime uygun giyecekler:

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun diğer giysiler

İç çamaşırı ve çorap gibi temel giyim malzemelerinin ardından, yaşadığınız yerin iklim özelliklerine uygun kıyafetleri çantaya yerleştirebilirsiniz. Ülkemizin doğu bölgelerinde yaşıyorsanız, hem az yer kaplamaları hem de sıcak tutumaları nedeni ile polar kıyafetler seçebilirsiniz. Ek olarak yağmurluk giymek, olası nem veya ıslaklığa karşı vücudunuzu koruyabilir. Çeşitli spor mağazalarında satılan ve cebe sığacak kadar küçültülebilen uygun fiyatlı yağmurluklar işinizi görecektir.

4. İlk yardım ve hijyen Malzemeleri:

Hazır bir ilk yardım çantası ya da.. Gaz bezi Rulo yarabandı Tentürdiyot Ağrı kesici

Alkollü ıslak mendil

Dezenfektan ve sabun

Kağıt havlu ya da kuru mendil

Diş fırçası ve macunu

Hijyenik Ped

Deprem çantaları sadece enkaz altında yaşamı idame ettirmek için hazırlanmaz. Depremin ardından evinizden çıkarken yanınıza alabileceğiniz çantada bulunduracağınız bu malzemeler, dışarıda geçirdiğiniz ilk anlardan itibaren sizin, sevdiklerinizin ya da diğer depremzeler için oldukça işe yarayabilir.

5. Önemli belge fotokopileri:

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Zorunlu deprem poliçesi

Tapu, sigorta ve ruhsat belgeleri

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı

Diğer (evcil hayvanlarınızın sağlık karnesi vb.)

Böyle bir durumda evinizden ne kadar uzak kalacağınızı bilmediğiniz için, enkazdan kurtulduktan sonra bir takım belgelerinize ihtiyacınız olabilir. Bunun için bu belgelerin bir fotokopisini deprem çantanızda bulundurmanız oldukça önemli. Eğer mümkünse tüm fotokopilere aslı gibidir onayı yaptırabilirsiniz.

6. Diğer malzemeler:

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kağıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (uzun ömürlü piller seçilmeli)

Çantaya koyacağınız diğer malzemeler de en az yukarıdaki başlıklar kadar önemlidir. Pilli bir radyo olası bir enkaz altında kalma durumunda dışarıya sinyal gönderip almanızı, ayrıca olanlardan haberdar olmanızı kolaylaştıracaktır. Ses çıkaramayacak bir durumda kalmanız halinde bu düdük hayat kurtarabilir. Çakı ve küçük makaslar da çeşitli kriz ihtimallerinde yanınızda bulunması gereken malzemelerdir. El feneri, eğer mümkünse kendi yolunuzu bulmanızı kolaylaştırabilir, dışarıya bir yaşam işareti vermenizi sağlar. Yedek piller de unutulmamalıdır. Enkaz altında mahsur kalma durumunda kağıt ve kalem, uzun süreler boyunca bilincinizi açık tutma konusunda işe yarayacaktır.

Deprem öncesinde uygulanması gereken adımlar

Adım #1: Kendinize güvenli bir alan oluşturun.

Kendinize güvenli bir alan oluşturun. Adım #2: Deprem pratiği yapın.

Deprem pratiği yapın. Adım #3: Bir tahliye planı oluşturun.

Bir tahliye planı oluşturun. Adım #4: Bir acil durum tedarik kiti oluşturun.

Bu adımlar deprem esnasında daha soğuk kanlı bir şekilde hareket etmenizde sizlere yardımcı olacaktır. Deprem öncesi hazırlıklar, herhangi bir deprem esnasında sizi her zaman bir adım önce tutacaktır.

Adım #1: Kendinize güvenli bir alan oluşturun:

Bir deprem esnasında, çoğu ölüm ve yaralanmalar, çöken yapı malzemeleri, kitaplıklar ve dolaplar gibi ağır düşen nesnelerden kaynaklanıyor. Eğer dolaplarınız, kitaplıklarınız duvara sabitlenmiş değilse herhangi bir deprem esnasında yıkılma olasılıkları oldukça yüksek, daha fazla ertelemeden ağır eşyalarınızı sabitlemelisiniz.

Evinizde bulunan her bir odada bir güvenli bölge belirleyin ve bu bölgeleri tüm aile bireylerinize gösterin. Bu bölge, dolap ve kitaplık gibi ağır eşyalardan uzakta ve olası bir deprem anında üstünüze herhangi bir eşyanın düşmeyeceği bölge olmalıdır. Sabitlenmiş sağlam mobilyaların yanı, koltukların yan ön ve arkaları, masa altları genelde en ideal yaşam üçgenleridir. Eğer böyle imkanlarınız bulunmuyorsa, binanın taşışıyıcı kolanlarına yakın durmak, duvarlardan ve odaların orta bölgelerinden uzak durmak gerekmektedir.

Adım #2: Deprem pratiği yapın:

Eğer önceden bir deprem pratiği ve planlaması yaparsanız, deprem anında kendiniz ve sevdikleriniz için en doğru kararları verebilirsiniz. Çünkü daha önceden pratiğiniz olduğu için daha soğuk kanlı hareket edebilme yeteneğine sahip olacaksınız.

Özellikle evinizde çocuklarınız var ise tüm aileyi bir deprem tatbikatı yapmaya zorlayın. Bir deprem tatbikatına katılmak, size ve sevdiklerinize bir deprem sırasında onlarla birlikte olmanız durumunda ne yapacağınız hakkında sizi bilgi sahibi yapacaktır. Bu tarz deprem tatbikatları, zaman zaman okullarda öğrenciler ile birlikte yapılıyor. Okul harici bir deprem tatbikatının aile ile birlikte yapılması oldukça önemlidir.

Adım #3: Tahliye planı oluşturun:

Deprem sonrasında sizi ve sevdiklerinizi hızlı bir şekilde güvenli bölgeye götürebilmek için bir tahliye planı oluşturmanız gerekir. Bir tahliye planı oluşturmanız, yukarıda belirttiğimiz tatbikat gibi deprem anında sizlere oldukça yardımcı olacaktır.

Aileniz ile birkaç dakikanızı ayırarak bir tahliye planı oluşturun. Evinizin hangi odasından, apartmanınızdan, sokağınızdan nasıl daha hızlı bir şekilde tahliye edilebileceğine dair planlamalar yapın ve bunu tüm aile bireylerinin tam anlamıyla anladığından emin olun.

Adım #4: Acil durum tedarik kiti oluşturun:

Balta

Kürek

Süpürge

Çekme veya kurtarma için bir halat

Kırım cam, çivi ve diğer döküntülere karşı koruma sağlayabilen dayanıklı ayakkabılar

Eldiven çiftleri

Yangın söndürücü

Bir deprem çantası ile birlikte evinizde bulundurmanız gereken bazı acil durum eşyaları mevcut. Bunlar, yine deprem esnasında veya deprem sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz, evinizde özel bir dolapta saklamanız gereken eşyalar.

AFAD tarafından hazırlanan deprem çantası malzemeleri ve deprem öncesi uygulanması gereken adımları listelediğimiz deprem çantası nasıl hazırlanır? içeriğimiz bu kadardı. Özellikle son 1 yıl içinde deprem ile oldukça fazla kayıp verdiğimiz bu dönemde, mutlaka bu adımları uygulamanız gerekiyor.