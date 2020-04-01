Derin Denizlerde Göç Eden Balıklar Gözlemlendi

Deniz biyologları, derin deniz fotoğraflarını inceleyerek bazı balıkların deniz ve okyanusların derinliklerinde göç ettiklerini belirlediler.

Bilim insanları, uzun zamandır bazı balıkların göç etmek için derin denizleri kullandıklarını düşünüyorlardı. Ancak bu zamana kadar balıkların bu göç dalgası görüntülenememişti. Yapılan yeni bir çalışma ile derin denizleri kullanarak göç eden balıklar nihayet gözlenebildi.

Derin denizlere güneş ışığının neredeyse hiç ulaşmaması ve bu noktaların görüntülenmesi için kullanılan ekipmanların derin denizlerin basıncına dayanamıyor olması, gözlemleri zorlaştırıyordu. Aynı zamanda balıkların derin denizlerde seyrek gruplar halinde hareket etmesi, balıkların takip edilmesini daha da zor hale getiriyor.

Bilim insanları, derin denizlerdeki balık göçlerini tespit etmek için Angola sahili açıklarında, 1.400 metre derinlikte bulunan Derin Okyanus Çevresi Uzun Süreli Gözlem Sistemi (DELOS) tarafından çekilen binlerce fotoğrafı incelediler. DELOS kullanılarak yedi buçuk yıl boyunca 12.703 fotoğraf elde edild ancak araştırmacılar, bu fotoğraflardan sadece 502 tanesinde balık olduğunu belirttiler.

Balıkların olduğu derin deniz fotoğraflarının zamanları incelendiğinde, kasım ve haziran aylarının sonunda balık sayılarının arttığı görüldü. Balık sayılarının belirli bir dönemde artması, göç döneminin tespit edilebilmesini sağladı.

Animal Ecology dergisinde yayınlanan makalenin başyazarı olan Florida’daki Nova Southeastern Üniversitesi’nde görevli Rosanna Milligan, balıkların derin denizde göç ettiklerinin bilindiğini ancak daha önce görüntülenmediğini söyledi.

Araştırmacılardan Glasgow Üniversitesi’nden David Bailey, keşiflerinin önemli olduğunu ama derin deniz balık göçleri ile ilgili hala bilinmeyen çok şey olduğunu söylüyor. Bailey, bu noktadan sonra balıkların nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini bulmak istediklerini söyledi.

Derin denizde göç ederken fotoğraflanan balıkların davranışları hakkında da çok az şey biliniyor. DELOS’la elde edilen fotoğrafların 100’ünden fazlasında görülebilen Grenadiers ailesine ait balıklar, düşük hızda uzun mesafeler boyunca hareket edebilecek uzun kuyruklara sahipler. En yaygın bulunan derin deniz balıklarından olan Grenadiers’lerin uzun kuyrukları ile ne kadar mesafe göç ettikleri hakkında ise henüz bilgi yok.

Rosanna Milligan, derin deniz balıklarının ölen organizmaları takip ederek göç ediyor olabileceklerini söyledi. Afrika kıyılarında yaşayan planktonlar, derin deniz balıkları göç etmeden dört ay önce çoğalıyor. Derin deniz balıkları, ölen ve dibe batan organizmalarla besleniyorlar. Bu nedenle ölmekte olan planktonların olduğu bölgelere göç ediyor olmaları olası.