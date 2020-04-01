Yunusların Birbirlerinin Çağrılarına Uydukları Keşfedildi

Bilim insanları, beraber hareket eden erkek yunusların beraber hareket etmenin yanında birbirlerinin çağrılarına da uyduklarını keşfettiler. Bu keşif, sualtı dünyasındaki iletişimin çözülmesiyle ilgili önemli bir basamak olabilir.

Bristol ve Batı Avustralya Üniversiteleri’nden araştırmacılar, erkek yunusların arasındaki iş birliğinin detaylarını ortaya çıkarmak için Shark Körfezi’ndeki yunus popülasyonunda uzun süreli ses verileri topladılar. Ses verilerinin analizinden erkek yunusların birbirlerinin çağrısı ile hareket ettiği, hatta bazen ortak çağrılar üretebildikleri görüldü.

Yunusların arasındaki bu senkronizasyon, hayvanlar dünyasında eşine sık rastlanan cinsten değil. Daha önce sadece insanların bağları güçlendirmek ve iş birliğini artırmak için hem fiziksel hem de sözlü senkronize eylemleri kullandığı düşünülüyordu.

Araştırmacılardan, Batı Avustralya Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu’ndan Bronte Moore, “Şişe burunlu yunusların arasındaki senkronizasyon iyi bilinir ve bu hayvanlar onlarca yıl sürebilen ittifaklar oluşturabilirler. İttifak ilişkilerini tanıtmak ve sosyal bağlarını sürdürmek için eş zamanlı hareketlere güveniyorlar. Biz de yunusların seslerini de senkronize edip etmeyeceklerini bilmek istedik” dedi.

Yapılan çalışma, erkek şişe burunlu yunusların ittifaklarında sadece hareketlerini değil seslerini de senkronize ettiklerini gösterdi. Araştırmacılar, yunuslar arasında bu ittifakın erkekler arasındaki gerilimi azaltmaya yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.

Bristol Üniversitesi’nden Dr. Stephanie King, erkek yunusların oluşturdukları ittifakların, dişi yunusların diğer erkek yunus ittifaklarından korunması için kurulduğunu söylüyor. Aynı ittifak içindeki erkek yunuslar, dişi yunuslarla çiftleşmek için rekabet etmeye devam ediyorlar ancak diğer ittifaklara karşı ortak davranış sergiliyorlar. Dr. King, bu sayede müttefik erkek yunusların eş zamanlı ve eş güdümlü davranışların stresi azaltarak, iş birliğini teşvik edebileceğini söylüyor.