Final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala dünya çapında milyonlarca hayranı olan polisiye dizi Dexter, özlem gidermek için özel bir sezonla geri geliyor. Canlanma sezonu dedikleri bu maceraya atılmadan önce orijinal Dexter hikayesi ile ilgili hatırlanması ve yeni başlayacakların öğrenmesi gereken bazı şeyler var.

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve final yaptığı 2013 yılına kadar kendine dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanan Dexter, bugün bile televizyon tarihinin en önemli dizilerinden biri olarak kabul ediliyor. Dexter garip bir dizi. Çünkü baş karakterimiz Dexter Morgan hem Miami Polis Departmanı’nda bir analist olarak çalışıyor hem de yarı zamanlı bir seri katil. Evet, bildiğimiz anlamda bir seri katil.

Dexter dizisinin bu kadar sevilmesinin arkasında sıradışı hikayesinin olduğu kadar başrolünde izlediğimiz oyuncu Michael C. Hall’un da büyük bir payı var. Aradan yıllar geçtikten sonra izleyeceğimiz canlanma sezonunun tam olarak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak gelecek yeni sezon için hafızamızı biraz tazelemekte yarar var. İşte Dexter sevenlerin hatırlaması ve yeni başlayanların öğrenmesi gereken tüm detaylar ile cevap bekleyen bazı sorular.

Bu noktadan sonra pek çok sürpriz bozan bilgi ile karşılaşacaksınız.

Dexter hakkında hatırlamanız / öğrenmeniz gerekenler:

Annesinin öldürülmesine şahit oldu.

Dexter’ın gerçekte kim olduğunu bilenler var.

Dexter’ın unutulmaz aşkları.

Saxon karakterinin hikayedeki rolünü unutmamak gerekiyor.

Dexter’ın kız kardeşi Debra’nın acısı hala taze.

Gizemli tekne finali.

Hannah ve Harrison’ın son durumu.

Angel’ı bir daha göremeyeceğiz.

Annesinin öldürülmesine şahit olmuştu:

Dexter durduk yere cani ruhlu bir seri katil olmadı. Tüm anti kahramanlar gibi onun da bir orijin hikayesi var. Dexter, henüz 3 yaşındayken gözlerinin önünde annesi öldürüldü. Daha sonra ise bir cinayet dedektifi tarafından evlat edinildi. Bir polis tarafından büyütülmesi onu bugün olduğu analist haline getirdi, annesinin öldürülmesini görmesi ise onun diğer kimliği olan seri katil ruhunu ortaya çıkardı. Çocukluk travmaları bu tür konularda en etkili hatıralardır.

Dexter’ın gerçekte kim olduğunu bilenler vardı

Sonuçta 8 sezonluk bir diziden bahsediyoruz. Bu kadar uzun bir süre kimse seri katil olduğunu gizleyemez. Dexter bile. Dexter’ın kanlı kimliğini bilen karakterlerin başında Evelyn Vogel geliyordu. Evelyn, Dexter’ın çocukluğundan itibaren cani bir ruha sahip olduğunu biliyordu hatta Harry'nin Şifresi isimli sistemi geliştirirken ona yardım etmişti ama oğlu tarafından öldürüldü.

Kanlı kimliği bilen diğer bir kişi de Dexter cinayetlerini araştıran ekibin başı Maria LaGuerta’dır. Dexter onu öldürmüş ve bir kaza gibi göstermiştir. Trajik bir şekilde ölen Dexter’ın kız kardeşi Debra da Dexter’ın kim olduğunu bilenler arasındaydı. Yeni sezonda merak edilen ise Dexter’ın gerçekte kim olduğu bilen ve yaşayan kim kaldı?

Hikayeye seri katiller değil, Dexter’ın unutulmaz aşkları yön vermişti:

Cani bir seri katil olsa da karakterimiz sevdalanmayı da bilmiştir. İlk aşkı olan iki çocuklu bekar anne Rita ile evlenmiş ve Harrison adında bir çocukları olmuştur. Ancak Rita 4. sezonda öldürülmüştür. Aşka küsmeyen Dexter, kocasını öldürdüğü Hannah’yı da tam öldürecekken vazgeçmiş ve onunla ilişki yaşamaya başlamıştır. Hatta Hannah, Debra’yı öldürecek noktaya gelmiştir ama Dexter ona izin vermemiştir. Finalde ikilinin yollarının ayrıldığını izledik ama Rita’nın adını sık duyacağımızdan ve Hannah’yı tekrar göreceğimizden eminiz.

Yeni sezonda tekrar görebileceğimi bir katil daha var: Saxon

Dexter dizisinde bir seri katilimiz daha var ve o da Saxon Clayton. Günlük hayatında bir beyin cerrahı olan Saxon’ın gerçek adı Daniel Voleg’dir. Cinayet hayatına küçük kardeşini öldürerek başlamıştır. Daha sonra annesi Evelyn Vogel’ı da öldürmüştür. Dexter ve Saxon birbirlerinin seri katil olduğunu bilirler. Dexter onu öldürmek yerine kız kardeşi Debra’yı onu tutuklaması için gönderir ama Saxon, Debra’yı vurur. Debra’nın komaya girmesi sonrası Dexter sonunda Saxon’u öldürür. Yeni sezonda geçmişe dönüş sahnelerinde kendisini görebilir ya da adını duyabiliriz.

Dexter’ın kız kardeşi Debra’yı da geçmişe döndüğümüz sahnelerde tekrar görebiliriz:

Dexter’ın kim olduğunu bilen karakterlerden biri olan kız kardeşi Debra, Saxon tarafından vurulmuş ve komaya girmiştir. Bir süre bitkisel hayat mücadelesine devam etse de böyle yaşamasını istemeyen Dexter, onu yaşam destek ünitesinden çıkarır ve cansız bedenini okyanusa bırakır. Debra’nın acısı hala taze durumda. Bu nedenle geçmişe dönüş sahnelerinde kendisini görebilir ya da adını sık sık duyabiliriz.

Gizemli tekne finali:

Dexter, kız kardeşi Debra’nın bedenini okyanusa bırakmak için bir tekne ile okyanusa açıldı. Ancak hava durumu berbattı ve bir fırtına vardı. Bu sırada güvende olduklarından emin olmak için Hannah ve oğlunu aradı. Daha sonra ise tekneyi dümdüz fırtınanın ortasına sürdü. Ancak bölüm bitmedi. Dexter’ın bir münzevi gibi yaşadığı sahneyi gördük. Bu noktanın yeni sezonda açıklanması gerekiyor çünkü yaşayan kimse onun seri katil olduğunu bilmiyor. Hannah’nın yanına gidebilirdi. Neden gitmedi? Yoksa peşinde birileri mi var?

Hannah ve Harrison’ın son durumu:

Hannah ve Dexter’ın yollarının ayrıldığını söylemiştik ama yalnız değil, yanında Dexter’ın oğlu Harrison da var. Birlikte Arjantin’de olan ikilimiz Dexter’dan haber bekliyor ve yanlarına gelmesini istiyorlar. Ancak Dexter yanında olan kimsenin güvende olmadığını söyleyerek onlardan uzak duruyor. Hatta bu nedenle geleceğine dair yalanlar bile söylüyor. Finalde Hannah, Dexter’ın o tekne kazasında öldüğünü öğreniyor ve Harrison ile yoluna devam ediyor. Aradan geçen zamanda neler yaşandığı ise merak konusu.

Efsane polis Angel’ı bir daha göremeyeceğiz:

Dexter’ın en yakın arkadaşı olan ve onunla birlikte çalışan cinayet dedektifi Angel, Debra ile yaşadığı tartışmadan sonra başka bir birimde teğmen olarak çalışmaya başlar. Dexter, Saxon’u öldürdüğü zaman bunun bir nefsi müdafaa olduğunu söyleyen ve Dexter’ın teknesinin kaza haberini alan da yine kendisidir. Ancak maalesef böyle önemli bir karakteri yeni sezonda izleyemeyeceğiz çünkü karakere hayat veren oyuncu David Zayas, canlanma sezonu için hazır olmadığını söyledi. Kimbilir, belki bir sürpriz ile karşılaşırız.

Yıllar sonra yeni canlanma sezonu ile izleyici ile buluşacak Dexter dizisini sevenlerin hatırlaması ve yeni başlayanların öğrenmesi gereken bazı detayları anlattık. Yeni sezon yayın tarihi ve ayrıntıları tam olarak bilinmiyor ancak hayranları bomba gibi bölümlerin beklediği kesin.