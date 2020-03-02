Toyota Türkiye CEO'sundan 'Yeni Vergi Sistemi' Açıklaması

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Corolla Hatchback tanıtımında yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Bozkurt'un yaptığı açıklamalarda vergilendirme sisteminin değiştirilmesi ile ilgili cümleleri, konuşmanın en dikkat çekici bölümüydü.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota, bugün Türkiye'de de en çok tercih edilen otomobil üreticilerinden bir tanesi. Şirket geçtiğimiz günlerde, dünya çapında en çok tercih edilen modeli Corolla'nın hatchback versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Corolla Hatchback'in lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un konuşmaları ise yeni ortaya çıktı.

Bozkurt, Toyota Corolla Hatchback'in tanıtımı sırasında yeni araçlarının özelliklerine değinirken sektörle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı açıklamalarda hibrit ve elektrik motorlu otomobillerin geleceğine değinen Ali Haydar Bozkurt'un yeni vergi sistemine geçiş yapılması gerektiğini söylemesi, dikkatleri üzerine çekti. Dilerseniz şimdi, Toyota Türkiye CEO'sunun yaptığı açıklamalara yakından bakalım.

Toyota Corolla Hatchback'in Türkiye'ye neden bu kadar geç geldiğine değinen Bozkurt, Corolla Sedan'ın kendileri için ana model olduğunu ifade ederek yaklaşık bir yıl boyunca Corolla Sedan'a konsantre olduklarını, bu yüzden de Corolla Hatchback'in ülkemize getirilmesini ertelediklerini ifade etti. Corolla Hatchback'in Türkiye'ye geliş tarihini 2019'un son çeyreği olarak belirlediklerini ifade eden Bozkurt, araç bulmakta zorlandıkları için lansmanın 2020'ye kaldığını söyledi.

Ali Haydar Bozkurt'a göre hibrit ve elektrik motorlu araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilginin özellikle de filo yönetim şirketlerinden geldiğini ifade eden Bozkurt, Türkiye'de hizmet veren pek çok filo şirketinin araçlarının 5 yaşına ulaştığını, bu araçları yenilemek içinse daha çok hibrit araçların tercih edildiğini söyledi. Ancak Bozkurt'a göre Toyota, hibrit araçlarını doğrudan filolara vermek istemiyor.

Toyota Türkiye CEO'su: 1.6 litrelik motor takıntısından kurtulmalıyız

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un yaptığı açıklamaların en dikkat çekici noktası vergilendirme sistemiyle ilgiliydi. Bozkurt, mevcut koşullarda CHR ve Corolla Hatchback'in 2.0 litrelik hibrit motor seçeneklerinin vergilendirme nedeniyle Türkiye'ye getirilemediğini söyledi. Vergi sisteminin değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Bozkurt, pek çok ülkenin vergilendirme konusunda motor hacminden vazgeçtiğini ifade etti.

Yüksek hacimli motorların 1.6 litrelik motorlardan çok daha çevreci olabildiğini ifade eden Toyota Türkiye CEO'su, ÖTV indirimi ve hurda teşviki konusunda yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi. Günümüz gelişmelerini takip edecek adımlar atılması gerektiğini söyleyen Bozkurt, böylelikle Türkiye'ye gelecek yatırımların da artacağını sözlerine ekledi.