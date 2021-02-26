Dinozorların Neden Devasa veya Küçük Oldukları Keşfedildi

New Mexico Üniversitesi'nden bilim insanları, 550'den fazla dinozor fosilinin üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda bazı dinozor türlerinin neden devasa, bazılarının ise neden çok küçük olduğunu keşfetti. Yapılan araştırmalar sonucunda bazı dinozor türlerinin beslenme konusunda diğer türlerin önüne geçtiği ortaya çıktı.

Bilim insanları, yaklaşık 65 milyon yıl önce nesli tükenen dinozorlar hakkında çeşitli araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bu araştırmaların en başında genellikle dinozorların neden ya çok devasa ya da çok minik olmaları geliyordu ve New Mexico Üniversitesi’nden bilim insanları bu soruya bir yanıt vermeyi başardı.

Araştırma için bilim insanları, dinozor fosillerini inceledi ve Mega Theropod adı verilen, devasa büyüklükteki dinozorlardan her yıl kaç tanesinin öldüğü incelendi. Bilim insanları, bazı dinozor türlerinin beslenme konusunda kendi türlerinin alanını işgal edip avlandığını, diğerlerinin ise güçsüz kaldığı için sadece kendi payına düşen besinleri tüketebildiği için arada boy farkı oluştuğunu açıkladı.

Dinozorlar, kendi türünün alanlarını işgal edip besinlerini tüketebilen canlılardı

Devasa ve minik boylardaki dinozorların arasındaki farkı anlayabilmek için bilim insanları bir teori geliştirdi. Bu teoride en büyük dinozorların bile doğduğunda son derece küçük olduğu, ancak bazılarının büyüdükçe farklı besin kaynaklarına yönelebileceği yer alıyordu.

Bilim insanları, bu teoriyi test edebilmek için bugüne kadar dünyanın dört bir yanında bulunmuş 550’den fazla dinozor fosilinden alınan verileri incelemeye başladı ve dinozorları, boyut farklarına göre etçil ve otçul olmak üzere gruplara ayırdı.

Yapılan araştırmalar sonucunda dinozorların kendi besin zinciri arasında önemli derecede boşluklar görüldü. Bu boşluklar şu anlama geliyor; vahşi hayatta fareler, yırtıcı kurtlar ve aslanlar yani küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 farklı avcı hayvan kategorisi bulunuyor. 3’e ayrılan bu hayvanların kendi paylarına düşen düzenli bir besin kaynağı oluyor ve bu yüzden de yüzyıllar boyunca sadece aynı oranda aynı besin türlerini tükettikleri için vücutlarında anormal bir büyüme ya da küçülme söz konusu olmuyor.

İnceleme altına alınan fosiller, dinozorlarda böyle bir dengenin olmadığını ortaya çıkardı. Yani dinozorların yaşadığı dönemde orta boyutlarda bir dinozor yoktu ve bu da dinozorların besin kaynaklarının düzensiz bir şekilde tüketilmesine yol açtı. Yani bazı dinozorlar diğer dinozorların da hakkını yiyebiliyor ve vücutları buna göre büyüyor, bazı dinozorlar da sadece kendi paylarına düşen besinleri tüketebildiği için diğer türlerine göre çok daha minik kalıyor.