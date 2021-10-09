Diş Ağrısı ve Öksürük Geceleri Neden Artar?

Geceleri azan zonklayıcı bir diş ağrısı veya gündüz hafifken gece yattığınızda artan öksürükler insanı çileden çıkarabiliyor. Rahatsız edici bu durumları bir nebze olsun azaltmanız mümkün.

Bu keyif kaçıran durumları deneyimlemeyen ve geceleri neden daha fazla arttıklarını düşünmeyeniniz yoktur. Kendi kendinize çeşitli ihtimalleri düşünseniz de kesin cevabını doktorlar veriyor.

Diş ağrılarının ve öksürüğün geceleri daha fazla artmasının nedenlerini göz önünde bulundurarak kendinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Diş Hekimi Yeşim Tünal Güzey ve Memorial'ın tavsiyelerine kulak verelim:

Şiddetli diş ağrılarının genellikle gece ortaya çıkmasının sebebi, o saatlerde hormonlarda meydana gelen değişikliklerdir.

Gece başlayan şiddetli diş ağrısının, ileri derecede çürümüş bir dişin iltihaplanmaya başlamasıyla ortaya çıkabileceğini belirten Diş Hekimi Yeşim Tünal Güzey, iltihabın diş sinirinin ölmeye başlaması ile oluştuğunu belirtiyor.

İltihabın kök dışına doğru yayılmaya çalışmasıyla dokularda baskı ve bu nedenle ağrı oluştuğunu vurgulayan Güzey, "Bu durum diş hekimliğindeki en şiddetli ağrıdır. Şiddetli ağrının bilhassa gece oluşmasının sebebi, gece saatlerinde hormonal farklılıklar nedeniyle damarlarımızın genişlemesidir. Kök ucundaki iltihap dişte dolaşım bozukluğu oluşturur ve bu durum basınca neden olur. Basınç diş içindeki sinirler üstünde ağrı yapar." diyor.

Peki gece başlayan diş ağrısına müdahale nasıl yapılmalı?

Güzey'in önerisi şöyle: Öncelikle diş üzerinde ve dişlerin arasında bulunan gıda birikintileri, diş fırçası ve diş ipi kullanılarak temizlenmeli. Yarım su bardağına yarım çay kaşığı tuz ilave edilerek ılık tuzlu su ile ağız iyice çalkalanmalı. İltihabı arttıracağı için kesinlikle sıcak uygulanmamalı.

Ağrıyan diş üzerine herhangi bir ağrı kesici ilaç ve kolonya gibi solüsyonların uygulanmaması gerektiğine dikkat çeken Güzey, "Kimyasal yapıları nedeniyle bu gibi ilaçlar dişetinde ve çevre yumuşak dokularda tahrişlere neden olabilir. Bu da diş ağrısının yanında ikinci bir ağrının oluşmasına yol açacaktır." diyor.

Evde yapılabilecek müdahaleler hakkında ise şunları söyüyor: Eğer iltihap nedeniyle yüzde şişlik oluşmuşsa o bölgeye soğuk kompres yapılmalı. Hekimi yanıltmamak için ilaç almadan bir an önce diş hekimine gitmekte fayda var. Gidilemiyorsa mutlaka bir ağrı kesici alınmalı. Ancak ağrı kesiciler kısa bir müddet etki gösterdikten sonra yetersiz kalır. Çok sayıda ağrı kesici alınması da, ağrı için bir çözüm olamaz, sadece mideye zarar verir. Diş üzerinde çürük nedeniyle oyuk oluşmuşsa buraya çok az karanfil yağı emdirilmiş pamuk koyulabilir. Ancak bu işlemi yaparken bu yağın diş etine sızmamasına dikkat edilmeli çünkü karanfil yağı da yumuşak dokuları tahrip edici özelliğe sahiptir.

Öksürük geceleri neden artar?

Soğuk algınlığı ve grip ile ilişkili çoğu öksürük, akciğerlerinizdeki ve solunum yollarınızdaki tıkanıklığı temizlemek için faydalıdır. Ancak gece uykusu da iyileşmek için önemlidir.

Geceleri öksürüğün daha da kötüleşmesinin nedenleri şunlar:

Yer çekimi: Geceleri öksürüğünüzü kötüleştiren bir numaralı faktör yer çekimidir. Yatıldığında mukus otomatik olarak toplanmaya başlar. Yer çekimine karşı koymanın en iyi yolu başınızı yukarıda tutmaktır. Yani başınızı yastıklarla yüksekte tutmanız önerilir. Zira bu durum mukusun boğazın arkasında toplanmasını da önlemeye yardımcı olur.

Geceleri öksürüğünüzü kötüleştiren bir numaralı faktör yer çekimidir. Yatıldığında mukus otomatik olarak toplanmaya başlar. Yer çekimine karşı koymanın en iyi yolu başınızı yukarıda tutmaktır. Yani başınızı yastıklarla yüksekte tutmanız önerilir. Zira bu durum mukusun boğazın arkasında toplanmasını da önlemeye yardımcı olur. Kuru, kapalı bir ortam: Evde kuru hava, zaten tahriş olmuş bir burnu ve boğazı kötüleştirebilir ve gece öksürüğünüzü daha da kötüleştirebilir.

Kaynaklar: Diş Hekimi Yeşim Tünal Güzey, Memorial