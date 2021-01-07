Çin, Kuantum Şifrelemeli Görüşme Hizmetini Başlattı

China Telecom, üçüncü bir kişinin telefon görüşmelerini dinlemesinin mümkün olmadığı kuantum şifrelemeli telefon görüşmesi hizmetini başlattı. Henüz pilot aşamada olan hizmetin ilk olarak askeriye, hükümet kurumları gibi üst düzey güvenlik gerektiren alanlarda kullanılması planlanıyor.

Çin’in devlete bağlı üç telekomünikasyon şirketinden biri olan China Telecom, kablosuz iletişimde yeni bir dönüm noktası olabilecek bir hizmeti hayata geçirdi. Henüz pilot program kapsamında belli bir bölgede kullanıma sunulan hizmet kapsamında China Telecom kullanıcıları, kuantum şifrelemeli telefon görüşmeleri gerçekleştirebilecekler.

Çin’in Anhui eyaletini pilot bölge olarak seçen China Telecom, özel bir SIM kart ve mobil uygulama ile birlikte kuantum şifrelemeyle korunan telefon görüşmeleri gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. Söz konusu hizmetin, Çin’in 5G ve yapay zekanın yanı sıra kuantum bilişime verdiği önemi de ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Kuantum şifreleme ne işe yarıyor ve neden önemli?

Kullanıcıların kuantum şifrelemeli telefon görüşmesi hizmetinden faydalanabilmesi için öncelikle bir China Telecom mağazasına gidip hizmeti destekleyen bir SIM kart almaları gerekiyor. Sonrasında ise SIM kartın takılı olduğu telefona “Kuantum Güvenli Arama” uygulamasının indirilmesi gerekiyor. China Telecom, şu an için servisin fiyatı hakkında bir bilgi paylaşmadı.

Algoritma tabanlı geleneksel şifreleme yöntemleri, yeterince güçlü bir bilgisayar ile yeterli zaman verildiğinde kırılabiliyor. Kuantum şifreleme ise verileri ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişim olduğu takdirde mesajda fiziksel bir değişiklik gerçekleşeceğinden tespit edilip göndereni ve alıcıyı uyarabiliyor.

China Telecom’un kuantum şifrelemeli telefon görüşmesi hizmeti, telefon görüşmelerinin uçtan uca şifrelenmesini sağlıyor ve gönderen tarafından oluşturulan her veri, kuantum şifreleme ile korunduktan sonra alıcıya iletiliyor. Söz konusu kuantum şifreyi yalnızca alıcı çözebildiğinden görüşme tam anlamıyla korunmuş oluyor.

Kuantum şifrelemeli telefon görüşmesi hizmeti şu an için yalnızca mutlak güvenliğe ihtiyaç duyan alanlarda kullanılacak

Bir kriptografi uzmanı olan Shanghai Hashvalue Information Technology'nin kurucu ortağı Gao Chengshi, alıcı ve gönderenin kimliğini doğrulamak için kullanılan mevcut asimetrik kriptografinin mevcut pazar talebini karşılamak için yeteri kadar güvenli olduğunu belirtirken; süper hızlı kuantum bilgisayarların gelişmesiyle birlikte mevcut kriptografi teknolojilerini kırmanın kolaylaşacağını bu nedenle de kuantum şifrelemenin gelecek için önemli olduğunu belirtiyor.

China Telecom tarafından yapılan açıklamaya göre yeni hizmet ilk olarak hükümet, askeri ve finans kurumları gibi “mutlak güvenliğe” ihtiyaç duyan alanlardaki kullanıcılara sunulacak ancak ilerleyen dönemde hizmet, sivil kullanıma da açık hale gelecek. China Telecom'un direktörü Liu Guiqing, önümüzdeki 5 yıl içinde hizmeti 10 milyon kullanıcıya ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.