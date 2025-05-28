Discord, Orbs adını verdiği yeni dijital para birimiyle reklam etkileşimi üzerinden ödül kazandıran bir sistemi test etmeye başladı. Discord, kullanıcıların görevleri tamamlayarak Orbs kazanabildiği ve bu dijital parayla çeşitli içeriklere erişebildiği bir sistem sunacak. Yeni sistem çok yakında kullanıma sunulacak.

Discord, platformda geçirdiğimiz zamanı biraz daha kazançlı hâle getirecek bir sistemi test etmeye başladı. “Discord Orbs” adı verilen bu yeni dijital para birimiyle, reklamlarla etkileşime giren kullanıcılar ödüller kazanabilecek.

Kullanıcılar, Discord’un “Quests” (Görevler) adını verdiği belirli görevleri tamamlayarak para kazanabilecek. Bu görevler arasında video izlemek, belirli oyunları arkadaşlara yayınlamak gibi reklamverenlerin belirlediği etkileşimler yer alıyor. Toplanan Orbs’lar ise Discord mağazasında bulunan çeşitli dijital ürünlerle takas edilebilecek.

Discord, reklam izleterek para kazandıracak

Orbs ile yalnızca mağazadaki ürünler değil, aynı zamanda bu dijital para birimine özel rozetler ya da üç günlük Discord Nitro deneme hakkı gibi ödüller de alınabiliyor. Discord, bu yeni özelliğin şu an için sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildiğini ve ilerleyen dönemde daha geniş çapta sunulmasının planlandığını belirtti.

Daha önce reklamverenler, Discord üzerindeki görevleri tamamlayan kullanıcılara kendi belirledikleri ödülleri sunuyordu. Yeni sistemle birlikte bu uygulama devam ederken, alternatif olarak Discord Orbs da ödül seçeneği olarak kullanılabilecek.