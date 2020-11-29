Marvel Sinematik Evreni'nde Black Panther karakterine hayat veren oyuncu Chadwick Boseman, vefat etmeseydi 44 yaşına girecekti. Disney, oyuncuyu yeni giriş jeneriği ile andı.

Black Panther/T'Challa karakterine beyaz perdede hayat veren isim olan Chadwick Boseman, kolon kanseriyle olan 4 yıllık mücadelesini kaybetmiş ve 2020 yılında aramızdan ayrılan isimlerden biri olmuştu. Ünlü oyuncu unutulmadı.

Boseman, vefat etmeseydi 29 Kasım'da 44. doğum gününü kutlayacaktı. Disney, Boseman'ı unutmadı. Disney+ platformunda Black Panther filmini izlemek isteyenleri bir anma introsu karşılıyor.

Boseman özel jeneriği

Marvel Sinematik Evreni'nde yer alan filmlerin girişinde bir Marvel jeneriği bulunur. Disney, Black Panther filminde açılış jeneriğini tamamen Boseman'ın görüntülerine ayırdı. Bu görüntüler hem Black Panther filminden hem de diğer Marvel yapımlarından alındı.

Disney'in başındaki isim Bob Iger, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da yeni introdan bahsetti ve Boseman'ın her zaman kalplerinde yeri olacağını belirtti. Firma daha önce de 2019 yılında çıkan Captain Marvel filminde efsanevi Stan Lee için benzer bir intro hazırlamıştı.

Disney Plus takipçilerinin görebileceği tek Chadwick Boseman anma içeriği de bu giriş jeneriği ile sınırlı değil. Platformda ayrıca Chadwick Boseman: A Tribute for a King adlı bir belgesel yayınlamıştı. Bu belgeselde de oyuncunun yaşamı, kariyeri ve ekran dışındaki kültürel etkileri ele alınmıştı.

Kolon kanserinden hayatını kaybetmişti

Chadwick Boseman, kolon kanseri ile mücadelesini çok fazla gündeme getirmemeyi tercih etmişti. Son dönemlerde oldukça çok kilo veren oyuncunun halini görenler yeni bir role hazırlık yaptığını düşünüyordu.

Marvel'in aktörün yokluğunda ne yapacağı ise büyük merak konusu. Marvel hayranlarına göre Killmonger ya da bir başka karakter Black Panther kostümünü giyebilir. Pek çok kişiye göre bu rol için en uygun kişi ise Shuri. Marvel'in bu durumu Black Panther 2'de nasıl çözeceği ise merak konusu.