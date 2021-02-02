Marvel evreninin popüler filmi Black Panther'in yönetmeni Ryan Coogler, Disney + ile birlikte bir anlaşma yaptıklarını ve yakın zamanda Wakanda Krallığı'nı konu alacak yeni bir dizinin geleceğini açıkladı.

Oscar ödüllerinde en iyi film için aday gösterilen ilk süper kahraman filmi Black Panther’in devamı geleceği kısa bir süre önce açıklanmıştı. Yönetmen Ryan Coogler, devam filminin geleceğini ve başrol oyuncusu Chadwick Boseman’in yerine kimsenin geçmeyeceğini açıklamıştı.

Başarılı yönetmenden bir haber daha geldi ve Coogler, Disney +’ta yayınlanmak üzere yeni bir dizi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu henüz belli olmayan dizi, Wakanda Krallığı’nı anlatacak.

Dizi, Disney ile yapılan 5 yıllık anlaşmanın bir parçası olacak

Ryan Coogler, prodüksiyon şirketi Proximity Media’nın Disney ile 5 yıllık bir anlaşma yaptığını, yeni dizinin de bu anlaşma kapsamında televizyona taşınacağını dile getirdi. Yeni dizi hakkında olay örgüsüne dair hiçbir detay yok ancak dizinin, önümüzdeki dönemde çıkacak Black Panther II filminden sonra yaşanacak şeyleri ve genel olarak Wakanda Krallığı’nın tüm detaylarını konu alacağı söyleniyor.

The Walt Disney ile anlaşma yapmanın son derece onur verici bir şey olduğunu belirten Coogler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Black Panther’de Disney ile çalışmak tıpkı bir rüya gibiydi. Bir televizyon delisi olarak dizimizi Bob Iger, Dana Walden ve Disney çatısı altında hayata geçirmekten daha iyi bir seçenek düşünemiyorum. Disney aracılığıya dünyanın dört bir yanındaki insanlarla iletişim kurabilmek için sabırsızlanıyoruz.”