Disney Resmen Açıkladı: Captain Marvel, Netflix'te Olmayacak

Disney, Netflix ile olan soğuk savaşta ilk hamlesini yaptı. Captain Marvel, hiçbir zaman Netflix'te izlenemeyecek.

Yılın en çok merak edilen filmlerinden biri olan Captain Marvel, bir süredir Rotten Tomatoes'ta DC hayranlarının saldırısına uğruyordu. Henüz piyasaya çıkmayan filmin 'cinsiyetçi' ve çağdışı olduğu iddiasıyla eleştirilen Captain Marvel, Disney tarafından Netflix'e satılmadı.

Son dönemde Disney'in kendi stream platformunu kuracak olmasıyla gerilen ilişkilerde yeni bir aşamaya gelindi. Normalde Marvel ile iyi ilişkileri olan Netflix, bu kez Disney'den Captain Marvel'ı satın alamadı. Netflix'in CEO'su Reed Hastings, yapılan görüşmelerde bir sonuç alınamadığını belirtti.

Disney gibi yılda 15 milyar dolar kazanan bir şirket için Netflix'ten alınacak lisans ücreti gibi paralar çok da önemli değil. Burada asıl hedeflenen Disney+'ın promote edilmesi ve daha şimdiden içeriklerle doldurulabilmesi... Bununla birlikte dün yaşanan Rotten Tomatoes gelişmesi ile Netflix olayını düşünürsek, ortada bir soğuk savaştan fazlasının olduğunu söyleyebiliriz.