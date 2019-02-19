Netflix'in Organize İşler'i Satın Almasının Asıl Sebebi

Hürriyet Yazarı Cengiz Semercioğlu, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın daha vizyondayken Netflix’e satılmasının sebebini açıkladı.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı vizyondan kalkmadan Netflix’e satılmış, filmin bu kadar kısa sürede Netflix’te yayınlanmaya başlaması büyük tartışmalar yaratmıştı.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, “Netflix’in abonesi kaç, gişeyi ne kadar etkiledi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. O yazıda, filmin satılma sürecine dair yeni bilgiler açığa çıktı.

Netflix’in büyüme politikasından bahseden yazar, firmanın dünya çapında büyüme stratejisinin bir parçası olarak da agresif büyüme çalışmalarını ve farklı dillerde yayınların başlamasını gösterdi. Semercioğlu, "Netflix, dünyada agresif bir şekilde büyüyor. 2019 yılında yeni 8-9 milyon abone nereden gelecek? İçinde Türkiye’nin de olduğu yeni pazarlardan. Bu yüzden geçen yıl İngilizce dışında 80 dilde daha yayına başladılar. Bu yüzden Organize İşler’i yayına almak için bu kadar iştahlı davrandılar" diye yazdı.

Semercioğlu daha sonra ise kulislerden bir bilgi verdi ve yazısına şöyle devam etti: "Bir kulis bilgisi aktarayım size…

Netflix yönetimi, Organize İşler Sazan Sarmalı'nı daha vizyona girmeden önce, Amsterdam'daki özel bir gösterimde izlemiş.

Ve filme bayılmışlar, çekim tekniğine, hikayesine, karakterlerine… "Türkiye'de bu kalitede filmler çekildiğini bütün dünyaya göstermeliyiz" demişler.

Hatta vizyonla aynı anda Netflix'te gösterilmesi için büyük baskı oluşturmuşlar…

Masada "aynı anda, ilk hafta sonunda, ikinci hafta sonunda, dördüncü hafta sonunda göstermek" gibi seçenekler varmış.

Açıkçası BKM tarafı dördüncü hafta sonrasında Netflix'e verme eğilimindeymiş, ancak baskıya iki hafta dayanabilmişler. Netflix'in Türkiye'deki abone sayısının 170-200 bin arasında olduğu tahmin ediliyor…

Bu konuda bugüne kadar hiç net bir açıklama yapmadı Netflix cephesi…

İşte bu rakamı 2019'da çok daha yukarılara çekmek için atılmış bir adım bu.

Yurtdışında yaşayan Türkler de doğal hedef kitlesi durumunda.

Sadece sinemada değil, diziden ortaklıklara, film yapımına kadar Netflix'in bu tür agresif adımlarını sık göreceğiz.

Bu arada ilginç bir not daha:

Netflix'te gösterime girmesinin Organize İşler'in hafta sonu gişesine etkisi yüzde 5 oranında olmuş…

Normal seyrinde olması gerekenden sadece yüzde 5 kayıpla kapamış hafta sonunu film.

Tabii insanlar duydukça bu hafta oran yükselebilir…"

BKM, filmi Netflix’e sattığı için sert eleştirilere maruz kalmış hatta davalık olmuştu.