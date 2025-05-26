DJI’ın modüler yapıya sahip yeni aksiyon kamerası Osmo Nano, FCC belgelerinde OD ve ON kodlu iki farklı model olarak yer aldı. Ortaya çıkan belgeler ise Osmo Nano’nun ekran ve kamera parçalarının ayrı olabileceğini gösteriyor. Yeni modelin Action 2’ye benzer bir yapıyla geleceği ve yakında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

DJI'ın yeni aksiyon kamerası Osmo Nano ortaya çıktı. DJI’ın Osmo Nano adını verdiği yeni kamerası, beklenmedik bir şekilde FCC kayıtlarında kendini gösterdi. Görünen o ki DJI, daha önce Action 2 ile denediği modüler tasarıma yeniden dönüş yapmayı planlıyor.

DJI’ın Osmo Nano adını verdiği yeni aksiyon kamerası, Action 2’de olduğu gibi modüler bir tasarımla gelebilir. Belgelerdeki detaylara bakılırsa, cihaz iki ayrı parçadan oluşuyor gibi görünüyor. Osmo Nano, OD00125 ve ON00125 kodlu iki farklı model numarasıyla FCC’ye kaydedilmiş durumda.

Osmo Nano, Action 2’nin izinden mi gidiyor?

OD kodlu modelin ekran, ON kodlu modelin ise kamera parçası olduğu belirtiliyor. Bu da, Action 2’de gördüğümüz mıknatıslı, parça parça birleşen tasarımın geri dönebileceğini düşündürüyor. Son zamanlarda ise DJI cephesinde epey hareket var. Osmo 360 görselleri internete sızdı, Mavic 4 Pro tanıtıldı, Mini 5 Pro ise FCC’de kendini gösterdi. Görünen o ki Osmo Nano da çok geçmeden, muhtemelen yıl bitmeden resmiyet kazanacak.

Osmo Nano’nun ne zaman tanıtılacağı şimdilik net değil ama FCC’deki kayıtlar, cihazın çok da uzak olmayan bir tarihte karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. DJI’ın modüler ve kompakt tasarıma geri dönüp dönmeyeceği ise şimdiden merak konusu.